Lunes 20 de octubre de 2025, p. 30
Madrid. Más de 200 migrantes fueron rescatados por guardacostas de España, Italia y Grecia el fin de semana en aguas del Mediterráneo.
Salvamento Marítimo de España interceptó ayer un cayuco que llegó a la bocana del puerto de La Restinga, un pequeño puerto en el sur de la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas 10 mujeres y cuatro menores de edad.
Mediante un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a las aguas españolas anoche.
Una vez en tierra, los viajeros fueron asistidos en lo relativo a seguridad y condiciones de salud.
La semana pasada, otra embarcación –con unos 230 migrantes también subsaharianos– llegó a ese mismo puerto. El diario La Razón reportó que la mejoría del estado del tiempo en mar ha propiciado que en sólo dos días hayan llegado dos cayucos a Tenerife y El Hierro con casi 450 personas a bordo.
En Italia, los guardacostas de ese país indicaron que interceptaron a 91 personas a bordo de una embarcación frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, en la que dos de los viajeros estaban sin vida.
“Durante la inspección de las zonas bajo la cubierta, se descubrieron otros migrantes en estado grave y dos cuerpos, ambos de sexo masculino”, precisaron en un comunicado.
Entre los sobrevivientes, hay 85 hombres, una mujer y cinco presuntos menores. Algunos de ellos fueron trasladados al hospital en helicóptero.
La agencia de prensa italiana Ansa precisó que los dos migrantes murieron tras inhalar gasolina bajo la cubierta. Otros 14 se encuentran en estado grave, añadió.
Los indocumentados provienen de países como Pakistán, Eritrea y Somalia, detalló la misma fuente.
Las aguas frente a Lampedusa, uno de los principales puntos de entrada de migrantes a Europa, fue escenario de otra catástrofe migratoria el viernes, cuando cerca de 30 personas desaparecieron luego de que el cayuco en el que navegaban naufragó.
En Grecia, decenas de migrantes fueron rescatados en una operación nocturna realizada por la guardia costera, cerca de la pequeña isla de Gavdos, en el sur del país.
El viernes, autoridades locales reportaron dos personas fallecidas tras el naufragio de una embarcación frente a la isla de Quíos, en el mar Egeo.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 200 personas han muerto en lo que va de año en la ruta migratoria del este del Mediterráneo. Desde 2014, se han registrado más de 2 mil 800 muertes en esa zona, publicó el diario La Razón.