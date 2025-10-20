▲ Indocumentados en el puerto de Paliochora, en la isla de Creta, tras el rescate nocturno de su embarcación cerca de la pequeña isla de Gavdos, Grecia. Foto Ap

Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 30

Madrid. Más de 200 migrantes fueron rescatados por guardacostas de España, Italia y Grecia el fin de semana en aguas del Mediterráneo.

Salvamento Marítimo de España interceptó ayer un cayuco que llegó a la bocana del puerto de La Restinga, un pequeño puerto en el sur de la isla de El Hierro, en las Islas Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas 10 mujeres y cuatro menores de edad.

Mediante un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a las aguas españolas anoche.

Una vez en tierra, los viajeros fueron asistidos en lo relativo a seguridad y condiciones de salud.

La semana pasada, otra embarcación –con unos 230 migrantes también subsaharianos– llegó a ese mismo puerto. El diario La Razón reportó que la mejoría del estado del tiempo en mar ha propiciado que en sólo dos días hayan llegado dos cayucos a Tenerife y El Hierro con casi 450 personas a bordo.

En Italia, los guardacostas de ese país indicaron que interceptaron a 91 personas a bordo de una embarcación frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, en la que dos de los viajeros estaban sin vida.

“Durante la inspección de las zonas bajo la cubierta, se descubrieron otros migrantes en estado grave y dos cuerpos, ambos de sexo masculino”, precisaron en un comunicado.