Lunes 20 de octubre de 2025, p. 30

La Paz., El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, afirmó anoche que el país comienza a recuperar “paso a paso” su lugar en la escena internacional, después de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El economista de 58 años ganó la segunda vuelta electoral de la elección presidencial con 54.6 por ciento de los votos contra 45.4 del ex mandatario Jorge Quiroga, de acuerdo con el reporte del cómputo oficial con 97 por ciento escrutado por el Tribunal Supremo Electoral

El tribunal precisó que los comicios registraron una participación de entre 85 y 89 por ciento de los casi 8 millones de ciudadanos habilitados para votar.

“Bolivia vuelve a recuperar, paso a paso, su escenario internacional (...). Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”, dijo durante su conferencia de prensa en un céntrico hotel de La Paz.

El hasta ahora senador del Partido Demócrata Cristiano agradeció a “la familia boliviana, a la patria y Dios” por su triunfo, y añadió que priorizará la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada por sobre la ideología.

“La ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, son las instituciones fuertes, es tener seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro. Y eso es lo que queremos trabajar”, afirmó.

Paz agradeció también a las felicitaciones que recibió, sin mencionar sus nombres, de los presidentes de Panamá (José Mulino), Paraguay (Santiago Peña), Uruguay, (Yamandú Orsi), Ecuador, (Daniel Noboa) y Perú (José Jerí).