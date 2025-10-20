Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 29

Bogotá. Un nuevo enfrentamiento verbal entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, pone en vilo las relaciones diplomáticas y comerciales que los dos países cosechan desde hace más de 200 años.

El dardo más poderoso que tiró Trump contra Petro es el de acusar al presidente sudamericano de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en grandes como pequeños campos, por toda Colombia”.

Petro respondió –también en redes sociales– al jefe de la Casa Blanca: “señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia en el siglo XXI, (y) el que descubrió sus relaciones con el poder político en Colombia (…) Ese fui yo”, enfatizó; “quien descubrió cómo el paramilitarismo fue el gran elector del entonces mandatario Álvaro Uribe (2002-2010), y cómo cerca de 40 por ciento de los parlamentarios fueron elegidos por los narcoparacos.

“Trump está engañado. El principal enemigo del narcotráfico soy yo”, publicó Petro en X.

“Recomiendo a Trump, dijo Petro, leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte los demócratas”.

Y en respuesta a algunas críticas surgidas desde la oposición, Petro aseguró que “el problema es con Trump, no con Estados Unidos. Simplemente Trump no comprende cómo pudieron millones de jóvenes estadunidenses ir a pelear por lo que parecía una causa ajena: la guerra en Europa. Pelearon por la humanidad. El concepto de la humanidad, Trump no lo entiende”.

Petro salió al paso a las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien en la red social X reveló: “fuerzas estadunidenses destruyeron una embarcación narcoterrorista del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” en aguas internacionales del mar Caribe.

A lo que el jefe del Ejecutivo de Colombia reviró: “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN; era una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, dijo, e identificó al pescador como Alejandro Carranza.

El pasado viernes, en una alocución presidencial por los canales de la televisión, Petro demostró con evidencias documentales cómo se ha reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero por ciento. “En pasados gobiernos hubo años con casi 100 por ciento de crecimiento anual”, sentenció.