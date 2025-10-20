“Es usted un grosero e ignorante”, le dice el sudamericano // “Léase 100 años de Soledad”, aconseja al estadunidense
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 29
Bogotá. Un nuevo enfrentamiento verbal entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, pone en vilo las relaciones diplomáticas y comerciales que los dos países cosechan desde hace más de 200 años.
El dardo más poderoso que tiró Trump contra Petro es el de acusar al presidente sudamericano de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en grandes como pequeños campos, por toda Colombia”.
Petro respondió –también en redes sociales– al jefe de la Casa Blanca: “señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad.
“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia en el siglo XXI, (y) el que descubrió sus relaciones con el poder político en Colombia (…) Ese fui yo”, enfatizó; “quien descubrió cómo el paramilitarismo fue el gran elector del entonces mandatario Álvaro Uribe (2002-2010), y cómo cerca de 40 por ciento de los parlamentarios fueron elegidos por los narcoparacos.
“Trump está engañado. El principal enemigo del narcotráfico soy yo”, publicó Petro en X.
“Recomiendo a Trump, dijo Petro, leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte los demócratas”.
Y en respuesta a algunas críticas surgidas desde la oposición, Petro aseguró que “el problema es con Trump, no con Estados Unidos. Simplemente Trump no comprende cómo pudieron millones de jóvenes estadunidenses ir a pelear por lo que parecía una causa ajena: la guerra en Europa. Pelearon por la humanidad. El concepto de la humanidad, Trump no lo entiende”.
Petro salió al paso a las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien en la red social X reveló: “fuerzas estadunidenses destruyeron una embarcación narcoterrorista del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” en aguas internacionales del mar Caribe.
A lo que el jefe del Ejecutivo de Colombia reviró: “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN; era una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, dijo, e identificó al pescador como Alejandro Carranza.
El pasado viernes, en una alocución presidencial por los canales de la televisión, Petro demostró con evidencias documentales cómo se ha reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero por ciento. “En pasados gobiernos hubo años con casi 100 por ciento de crecimiento anual”, sentenció.
Para el gobierno de Petro, la sustitución manual de cultivos es el mejor mensaje para los campesinos hoy inmersos en un programa que los lleva a cambiar la hoja de coca por la siembra del pancoger (autoconsumo) y cacao. La erradicación forzosa, es decir con fumigación de glifosato, no es la alternativa, por ello se ataca al narcotraficante y no al campesino.
Aunque Trump dejó planteada la posibilidad de sanciones económicas a Colombia, es importante referir que Estados Unidos es el principal socio comercial del país con una balanza deficitaria para la nación sudamericana cercana a los 6 mil millones de dólares. En 2024, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, las exportaciones del país del norte fueron de 13 mil 800 millones de dólares y las importaciones representaron 7 mil 900 millones de dólares.
Opositores hacen eco
Mientras los partidos políticos de izquierda cerraron filas en torno a Petro, desde de la derecha precandidatas presidenciales avalan los señalamientos de Trump, tras asegurar que el colombiano “ha sido permisivo con el narcotráfico”, un flagelo transversal a la realidad colombiana desde hace más de cinco décadas, y que ha dominado la política nacional, incluso con capacidad de poner presidentes.
Para la cancillería de Venezuela, las declaraciones de Trump resultan “ofensivas y desobligantes, así como una “amenaza directa a la soberanía nacional.
Los señalamientos sólo son pretextos, opina analista
“Esto que anuncia el presidente Trump nada tienen qué ver con la lucha contra las drogas, esta es una escalada para que Estados Unidos vuelva a recuperar una hegemonía maltrecha en la región, por eso sus ataques contra Venezuela y ahora Colombia.
“Es un pretexto, el de las drogas, de los más pobres. América Latina tiene que unirse para detener esta escalada y para ello, México, Brasil, Colombia y la misma Venezuela deben unirse para detener a Trump”, declaró a los medios públicos el analista Breno Altman, desde Brasil.
“Fuerza, presidente Petro. Fuerza Colombia. Fuerza Latinoamérica”, escribió en su cuenta de X el ex presidente del Ecuador Rafael Correa.
Recientemente, Estados Unidos eliminó la certificación a Colombia en lo relacionado a la lucha contra las drogas, en la que probablemente el país sudamericano sea el que más muertos ha registrado sin lograr erradicar un mal que se hace fuerte por la creciente demanda en Estados Unidos y Europa.