Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 28

Madrid. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró ayer que los inspectores de la agencia no creen que Irán cuente con grandes cantidades ocultas de uranio enriquecido a altos niveles y añadió que este material se encuentra en los lugares ya conocidos.

“Es posible que se haya distribuido una parte, pero no mucha. Según nuestra información, la mayor parte de este uranio permanece en las instalaciones nucleares de Isfahán y Fordow, y parcialmente también en Natanz; sin embargo, las instalaciones fueron bombardeadas, están gravemente dañadas y, dado que están parcialmente subterráneas, la plena cooperación de Irán será necesaria para obtener acceso. Esto sólo será posible si Irán lo considera de su interés nacional”, declaró el diplomático argentino en una entrevista con el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung.

Grossi se refirió a los 409 kilogramos de uranio enriquecido a 60 por ciento que Irán posee. “La pregunta clave es: ¿Tendremos acceso a este uranio? ¿Y qué pasará con él entonces? ¿Querrá Irán conservarlo, reducirá su nivel de enriquecimiento de nuevo o lo trasladará al extranjero? Hay muchas opciones”, apuntó.

Esta cantidad de material podría ser suficiente para fabricar varias bombas nucleares, pero sería necesario enriquecerlo a niveles más altos, por encima de 90 por ciento.

Teherán niega que tenga intención de construir un arma atómica.