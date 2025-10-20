▲ Vecinas de la colonia El Roble Agrícola, en el sur de Mérida, Yucatán, desarrollan una economía sostenible mediante la elaboración de productos con ingredientes locales que ellas cosechan, entre los que destacan salsas, crema de chile xcatic y mermeladas artesanales, entre ellas la de mango y papaya con canela. Foto Jair Cabrera

Jair Cabrera

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 36

Vecinas de la colonia El Roble Agrícola, en el sur de Mérida, Yucatán, encontraron un modo de autoemplearse y desarrollar una economía sostenible a través de la cocina tradicional: elaboran productos con ingredientes locales, que ellas mismas cosechan.

Esta colectividad también ha generado un mejoramiento en la comunidad, que por su lejanía del centro de la ciudad carece de servicios básicos y de oportunidades para incrementar su peculio.

“Se siente una orgullosa de aportar algo al hogar. Antes cada mujer siempre se dedicaba a su hogar y el ver el sueldo del marido que no alcanza y hay que irlo estirando, entonces hacer esto nos cambia la vida por completo, porque es un extra que entra a nuestras familias”, explicó Araceli Hernández, originaria de Campeche, pero quien llegó hace 18 años al estado de Yucatán.

Diversas organizaciones sociales las han apoyado para comercializar sus productos como la variedad de salsas macha, de habanero negra, crema de chile xcatic, crema de berenjena, y mermeladas artesanales de papaya con canela, piña con canela, manzana con canela y mango.