Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 36

Zacatecas, Zac., El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como lo habíamos conocido hasta hace poco, “está muerto, ya no existe”, pues al acuerdo trilateral “se le impusieron un grupo de aranceles unilaterales que no estaban previstos” en el tratado original, y se han roto límites en el pago de aranceles, pasando de un promedio de pago de 0.25 por ciento que cubrían las exportaciones mexicanas a Norteamérica en 2024, y pasó este año a 25 por ciento en promedio, afirmó en entrevista Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sostuvo que desde su perspectiva, en 2026 ya no habrá revisión del T-MEC, debido a la agresiva política arancelaria que Estados Unidos ha impuesto a sus socios comerciales. Además, advirtió que si México va a imponer gravámenes unilateralmente a China, como se ha propuesto, nuestro país “va a un callejón sin salida”.

“El promedio arancelario que México pagó por sus exportaciones a Estados Unidos en 2024 fue de 0.25 por ciento, y no en la totalidad de los productos, pero ahora se aplica a más de 15 mil fracciones y subió a 10 dígitos en promedio, estamos discutiendo de un arancel cercano a 25 por ciento, donde se acaban de incluir camiones; además, la moneda está en el aire (para otros productos), que si el acero, sí, el aluminio, también, y autopartes, etcétera, etcétera”.

En contraparte, México no podrá “llegar nunca al promedio arancelario” con Estados Unidos, “pues 60 o 70 por ciento de las importaciones estadunidenses a México no van a pagar arancel”, dijo Dussel Peters entrevistado al final de su participación en el Seminario Internacional sobre Extractivismo, organizado por la Universidad Autónoma de México Xochimilco y la fundación alemana Friederich Ebert Stiftung, que reunió a investigadores de América Latina.

“Yo me temo, ojalá y me equivoque, que el T-MEC murió. Adiós, buenas noches”, ironizó el economista mexicano, quien previó que, “lo que vamos a ver el próximo año son, con suerte, negociaciones bilaterales de Estados Unidos con México, de Estados Unidos con Canadá y nos van a tratar como le encanta a Trump: con chantajes”.

Planteó el especialista: “en su negociación bilateral, el gobierno del republicano será de chantaje a México y a Canadá, recíprocamente: “Si tú no me das o mejoras los beneficios (que me ofrece) Canadá, ‘vas a quedar fuera’, y le va a decir lo mismo a Canadá: ‘ya me prometió México que vamos a permitir la explotación del petróleo’, si no me das lo mismo, pues quedas fuera, etcétera. Entonces tendremos dos acuerdos comerciales bilaterales más que uno de tres países”.

México en la encrucijada comercial: EU o China

Se le preguntó si coincide con el hecho de que, el Destino Manifiesto de México, en materia comercial, debe ser obligadamente con Estados Unidos, por nuestra vecindad geográfica y la frontera común de más de tres mil kilómetros –como muchos investigadores y políticos plantean–, y que habría que dejar en segundo término el mejorar o aumentar la relación con China, Enrique Dussel desmontó ese argumento difundido por los medios alineados a Occidente.