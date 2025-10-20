Alfredo Valadez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 35

Zacatecas, Zac., Luego de darse a conocer que la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) entregó 491 bases o ascensos de categoría a maestros con “clara violación al contrato colectivo y sinemitir convocatoria”, cuatro delegaciones sindicales de preparatorias y docentes de siete planteles de licenciatura y posgrado anunciaron un paro de labores para hoy; entre los beneficiados aparecen funcionarios del gobernador David Monreal Ávila.

En la protesta se prevé que participen los planteles de bachillerato 1, 2, 3 y 4, en el Campus 2; las escuelas de Economía, Docencia Superior, Derecho, Letras, Agronomía y el Centro de Educación y Cuidado Infantil de la UAZ, entre otras.

La secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), Jenny González Arenas, dijo que solicitará a la subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública que se lleve a cabo una auditoría académica y administrativa al rector Ángel Román Gutiérrez, quien el 6 de septiembre asumió el encargo.

Aunque públicamente Román Gutiérrez se deslindó de esas 491 designaciones unilaterales, al afirmar que “heredó” el problema de su antecesor, Rubén Ibarra Reyes, el SPAUAZ advirtió que el rector actual no podía ignorar dichos movimientos, ya que se desempeñó como secretario general de Ibarra.