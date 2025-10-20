▲ Integrantes de las seis Casas de Justicia de la CRAC-CP celebraron este fin de semana en Acatepec, Guerrero, tres décadas en defensa de la tierra y su gente. Foto La Jornada

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 35

Chilpancingo, Gro., En el marco de la celebración del 30 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que inició el sábado y concluyó ayer en la casa de justicia Las Jun-tas Caxitepec, municipio de Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, sus integrantes pusieron en cuestión: “¿qué diferencia hay entre los gobiernos autoritarios del pasado con los de hoy?”.

En la postura final, la CRAC-PC señaló: “hace 30 años los pueblos me’phaá (tlapanecos), na savi (mixtecos), nahua y afromexicano de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, nos reafirmamos herederos de los primeros pobladores dueños de estas tierras; retomamos nuestras instituciones, nuestro gobierno y sistemas normativos. Decidimos conformar nuestras policías comunitarias para brindar seguridad, justicia y reducación como lo hacían los abuelos.

“Nos organizamos no para generar violencia, sino cuidar nuestra tierra, territorio y bienes naturales; no como símbolo de poder para someter por la fuerza a los demás, sino para construir un clima de paz en nuestros pueblos. Forjamos un territorio que nos permita cohabitar con nuestras fiestas patronales, ritos, danzas y nuestro gobierno comunitario.”

La coordinadora, prosiguieron, cuenta al momento con “seis ca-sas de justicia; más de 300 pueblos pertenecemos a la CRAC-PC, donde impera un clima de armonía, lejos de la violencia que azota otras regiones del estado de Guerrero, donde las instituciones del estado han sido incapaces de contener y revertir la criminalidad”.

Los redactores del documento lamentaron que “lejos de reconocer lo que aportamos, las autoridades nos criminalizan; pensamos que con la llegada de un gobierno progresista habría un diálogo más fluido, no se discriminaría a los pueblos indígenas. Planteamos a la legislatura de 2018 que iniciara los trabajos para el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC”.