De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 35

La Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) del Estado de Guanajuato y autoridades federales aseguraron en Silao de la Victoria más de 1.6 millones de litros de combustible irregular, con un valor estimado superior a 30 millones de pesos. Lo anterior como parte de una orden judicial de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao-San Felipe.

De acuerdo con las autoridades estatales es el mayor aseguramiento registrado en la entidad.

En un comunicado, la SSP informó que el operativo se efectuó luego de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia policial en coordinación con las secretarías de Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, y la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El total (del combustible decomisado se desglosa principalmente en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.”

Apuntó que el los hidrocarburos se encontraban almacenados en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y 1 millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Asimismo, añadió, se incautaron maquinaria y equipo que incluyó 10 bombas de trasvase, una decena de despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión.