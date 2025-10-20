Estados
Ver día anteriorLunes 20 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/20. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/En Veracruz, 32 localidades siguen aisladas tras lluvias e inundaciones/
A nterior
S iguiente
 
En Veracruz, 32 localidades siguen aisladas tras lluvias e inundaciones
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 33

Veracruz, Ver., Al menos 32 comunidades permanecen incomunicadas por las lluvias e inundaciones que la semana pasada afectaron la zona norte del estado de Veracruz, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Explicó que en las cabeceras municipales de Ilamatlán y Texcatepec aún hay dificultades para acceder por tierra, por lo que continúan los trabajos de remediación, donde las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas estatal y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, continúan con los trabajos para abrir caminos y despejar derrumbes, particularmente en la sierra de Huayacocotla.

La mandataria morenista dijo que en el municipio de Poza Rica se ha logrado restablecer la red de agua; mientras la Comisión Federal de Electricidad reporta un restablecimiento de 99 por ciento del servicio en la entidad.

En la zona norte, las brigadas continúan con el saneamiento y limpieza de calles, viviendas y espacios públicos; con apoyo de diferentes dependencias, como el Ejército Mexicano.

La administración veracruzana dio a conocer que en coordinación con la Federación y el municipio, mantiene activos los censos de Bienestar para identificar las casas y negocios afectados.

Asaltan al edil electo de Misantla

René Omar Jaén, alcalde electo de Misantla, y su equipo de trabajo, fueron asaltados cuando regresaban de entregar ayuda en la zona norte del estado.

En sus redes sociales, detalló que habían acudido con personas damnificadas en Poza Rica y fueron robados en la autopista Veracruz-Tuxpan.

El político surgido del partido Movimiento Ciudadano relató que los delincuentes se llevaron una camioneta, equipo fotográfico y de telefonía celular.

Señaló que él y sus colaboradores se encuentran bien, no sufrieron ningún daño físico y las pérdidas son solo materiales.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto