Lunes 20 de octubre de 2025, p. 33
Veracruz, Ver., Al menos 32 comunidades permanecen incomunicadas por las lluvias e inundaciones que la semana pasada afectaron la zona norte del estado de Veracruz, informó la gobernadora Rocío Nahle García.
Explicó que en las cabeceras municipales de Ilamatlán y Texcatepec aún hay dificultades para acceder por tierra, por lo que continúan los trabajos de remediación, donde las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas estatal y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, continúan con los trabajos para abrir caminos y despejar derrumbes, particularmente en la sierra de Huayacocotla.
La mandataria morenista dijo que en el municipio de Poza Rica se ha logrado restablecer la red de agua; mientras la Comisión Federal de Electricidad reporta un restablecimiento de 99 por ciento del servicio en la entidad.
En la zona norte, las brigadas continúan con el saneamiento y limpieza de calles, viviendas y espacios públicos; con apoyo de diferentes dependencias, como el Ejército Mexicano.
La administración veracruzana dio a conocer que en coordinación con la Federación y el municipio, mantiene activos los censos de Bienestar para identificar las casas y negocios afectados.
Asaltan al edil electo de Misantla
René Omar Jaén, alcalde electo de Misantla, y su equipo de trabajo, fueron asaltados cuando regresaban de entregar ayuda en la zona norte del estado.
En sus redes sociales, detalló que habían acudido con personas damnificadas en Poza Rica y fueron robados en la autopista Veracruz-Tuxpan.
El político surgido del partido Movimiento Ciudadano relató que los delincuentes se llevaron una camioneta, equipo fotográfico y de telefonía celular.
Señaló que él y sus colaboradores se encuentran bien, no sufrieron ningún daño físico y las pérdidas son solo materiales.