Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 33

Veracruz, Ver., Al menos 32 comunidades permanecen incomunicadas por las lluvias e inundaciones que la semana pasada afectaron la zona norte del estado de Veracruz, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Explicó que en las cabeceras municipales de Ilamatlán y Texcatepec aún hay dificultades para acceder por tierra, por lo que continúan los trabajos de remediación, donde las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas estatal y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, continúan con los trabajos para abrir caminos y despejar derrumbes, particularmente en la sierra de Huayacocotla.

La mandataria morenista dijo que en el municipio de Poza Rica se ha logrado restablecer la red de agua; mientras la Comisión Federal de Electricidad reporta un restablecimiento de 99 por ciento del servicio en la entidad.

En la zona norte, las brigadas continúan con el saneamiento y limpieza de calles, viviendas y espacios públicos; con apoyo de diferentes dependencias, como el Ejército Mexicano.