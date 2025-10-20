▲ Una habitante de la colonia Floresta, en el municipio de Poza Rica, Veracruz, transita en medio de calles cubiertas de lodo que en algunas áreas llegan a la altura de la rodilla. Foto Alfredo Domínguez

▲ Las toneladas de basura dejadas por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, se han convertido en un problema debido a la dificultad para sacarlas entre el cúmulo de lodo y la falta de lugares para su disposición final. Comunidades vecinas han logrado frenar intentos de ser usadas como tiraderos, al tiempo que colonias populares se quejan de que sólo hay servicio de limpia en las zonas ricas, mientras montañas de desechos se forman lo mismo en canchas de futbol que en cualquier otra área antes libre. Foto Alfredo Domínguez

Poza Rica, Ver., Cuando la ciudad todavía no ha terminado de recuperarse de los daños que le causaron las inundaciones de hace más de una semana, la basura amenaza con volverse un nuevo frente de conflicto, pues todos los desechos que algunos vecinos quieren sacar de sus casas a costa de lo que sea, otros ya no están dispuestos a recibirlos.

La pugna entre lado y lado ha comenzado a generar roces y desacuerdos, y mientras los habitantes de Poza Rica se debaten entre la solidaridad, la desesperación y la urgencia, la basura sigue amontonándose en las calles.

La crisis en esta ciudad está todavía muy lejos de resolverse. Basta ingresar a colonias como la Lázaro Cárdenas, la Morelos o la Infonavit Gaviotas para darse cuenta de que sigue habiendo calles con densas capas de lodo que llegan a la altura de la rodilla, y pilas de desechos que nadie acierta a acomodar en algún sitio.

Juntos, para bien y para mal

Ana Hilda Reyes tiene su casa en la colonia La Floresta, cuyos vecinos realizaron hace unos días un bloqueo de vialidades para exigir que las autoridades entren ya a sacar la basura.

Los pobladores incluso contrataron por su cuenta una retroexcavadora particular –a un costo de 2 mil 500 pesos la hora–, pero la magnitud del desastre es tal, que prefirió no ingresar, cuenta la mujer.

“¡Estamos desesperados, porque así no podemos avanzar! Varias vecinas no han podido sacar sus cosas y el olor ya es muy fuerte”, dice con angustia Ana Hilda, quien hace unos días tuvo una infección en el ojo, luego de que le cayó lodo mientras hacía labores de limpieza.

Érika Vázquez, también habitante de La Floresta, señala que los lugareños se vieron obligados a instalar una barricada en la calle, hecha con basura, para evitar que el lodo siga invadiendo algunas casas, porque si no se retira el líquido contaminado, “es imposible que haya más higiene. ¡Viera el mosquero que hay!”.

La mujer entiende los daños que le causa a otros tirar los escombros en sus predios, pero también resalta la urgencia de que las autoridades resuelvan el problema como sea.

“La gente está molesta (por recibir basura) y tiene razón, por eso el gobierno se la debería llevar un poco más retirado, aunque gaste más gasolina. Vamos a perjudicar a otros, pero nosotros no tenemos la culpa”, dice.

Ignacio de la Barrera, habitante del fraccionamiento Óscar Torres Pancardo, tiene claro que el tiradero de basura que se habilitó hace algunos días en el campo de futbol del Andador Hidalgo, adyacente a su casa, “es un foco de infección, pero es algo que no podemos evitar”.

Por eso, llama a no perder la calma: “paciencia y a solidarizarnos todos. Esto es por etapas y no nos puede ganar la impaciencia. Es un bien colectivo y un mal colectivo”.

Algunos de sus vecinos del fraccionamiento no piensan igual. Al ver las enormes góndolas que desde las 7 de la mañana vienen a tirar basura lodosa al campo de futbol que ha cuidado con esmero por décadas, el enojo desborda a Félix Cabrera.