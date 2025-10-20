Alexia Villaseñor

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 32

En un diagnóstico preliminar, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) calculó que hay 2 mil 814 comunidades indígenas nahua, otomí, totonaco, teneek, pame, tepehua y afromexicano afectadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro por las inundaciones de hace más de una semana.

En días recientes, el INPI, junto con la Secretaría del Bienestar que realiza el censo de las casas afectadas por las inundaciones, ha recorrido comunidades dañadas para repartir víveres, visitar albergues y conocer las necesidades.

Representantes del instituto visitaron el pueblo nahua de Xaltipa, municipio de Ilamatlán, en la Huasteca veracruzana, con unos 300 habitantes, que resultó afectada por la crecida de los ríos y el desgajamiento de cerros que la rodean.

En redes sociales, informó que en esta localidad acondicionaron el albergue en Huayacocotla y entablaron contacto con autoridades comunitarias para ubicar un terreno a fin de reconstruir las viviendas y la comunidad en su conjunto.