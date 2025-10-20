Iván Evair Saldaña y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 32

Las instituciones del gobierno, del Poder Legislativo e incluso sindicatos mantienen la ayuda humanitaria con las entidades afectadas por las recientes inundaciones.

Ayer, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) informó que más de 200 toneladas de víveres recolectadas por la población en Baja California Sur están listas para zarpar rumbo a las comunidades afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

En un comunicado, detalló que tiene activos 49 centros de acopio, en los que se han colectado más de 254 mil 752 litros de agua embotellada, 10 mil 829 kilos de alimento para mascotas, 21 mil kilos de víveres a granel, 37 mil 966 piezas de enseres de higiene y 3 mil 611 de limpieza, que ya se han repartido en las entidades afectadas.

Señaló que para asegurar que la ayuda llegue de forma directa y oportuna, la Marina ha abierto nuevas rutas terrestres, aéreas y marítimas que conectan los centros de acopio con municipios damnificados, donde continúan los trabajos de auxilio.

Por su parte, el Senado de la República entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional 6 mil 732 canastas con víveres, destinadas a los damnificados en de Veracruz.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara acudió el sábado pasado al séptimo Batallón de Infantería, en el municipio de Coatzintla, con cuatro tráileres de alimentos y artículos de primera necesidad.