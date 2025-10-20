▲ Durante un recorrido ayer por el municipio de Pantepec, Puebla, Claudia Sheinbaum escuchó las peticiones de los damnificados por las lluvias. Foto Presidencia

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 32

Puebla, Pue., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió ayer comunidad El Carrizal, en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, para constatar personalmente las afectaciones causadas por las intensas lluvias y reforzar la entrega de apoyos a los damnificados.

Se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a los miles de damnificados por las intensas lluvias que causaron severos daños en cinco entidades. “No dejamos a nadie atrás (…) no se preocupen, van a recuperar todo”, señaló.

La acompañaron funcionarios de su administración, la edil de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta. Éste último informó en un video en redes sociales que esta localidad vivió el desbordamiento del río y el desgajamiento de un cerro cercano, lo que dañó muchas viviendas, destrozó la avenida principal y colapsó un puente vehicular.

Baja cifra de no localizados

Asimismo, en el micrositio en el que el gobierno federal actualiza información sobre los saldos, se dio a conocer que hasta anoche el número de fallecidos se mantenía en 76, mientras que el de personas no localizadas se redujo de 39 a 31.

Sexto día de recorridos por las zonas afectadas

En lo que fue su sexto día de recorridos por las zonas afectadas, la mandataria se dirigió a los habitantes reunidos en el refugio temporal de El Carrizal, a quienes garantizó que la ayuda federal llegará de manera directa y sin intermediarios.

"A los que perdieron sus cosas, sus cosechas y no tienen cómo pasar este mes, sepan que van a tener apoyo. Vamos a seguir repartiendo despensas para que tengan alimentación, al menos dos paquetes grandes en lo que se recupera todo.”

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo federal delineó la estrategia de apoyo, que será en fases: una primera entrega para limpieza en hogares y comunidades.