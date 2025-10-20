La ayuda federal llegará directa y sin intermediarios, garantizó a habitantes reunidos en un refugio de El Carrizal
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 32
Puebla, Pue., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió ayer comunidad El Carrizal, en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, para constatar personalmente las afectaciones causadas por las intensas lluvias y reforzar la entrega de apoyos a los damnificados.
Se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a los miles de damnificados por las intensas lluvias que causaron severos daños en cinco entidades. “No dejamos a nadie atrás (…) no se preocupen, van a recuperar todo”, señaló.
La acompañaron funcionarios de su administración, la edil de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta. Éste último informó en un video en redes sociales que esta localidad vivió el desbordamiento del río y el desgajamiento de un cerro cercano, lo que dañó muchas viviendas, destrozó la avenida principal y colapsó un puente vehicular.
Baja cifra de no localizados
Asimismo, en el micrositio en el que el gobierno federal actualiza información sobre los saldos, se dio a conocer que hasta anoche el número de fallecidos se mantenía en 76, mientras que el de personas no localizadas se redujo de 39 a 31.
Sexto día de recorridos por las zonas afectadas
En lo que fue su sexto día de recorridos por las zonas afectadas, la mandataria se dirigió a los habitantes reunidos en el refugio temporal de El Carrizal, a quienes garantizó que la ayuda federal llegará de manera directa y sin intermediarios.
"A los que perdieron sus cosas, sus cosechas y no tienen cómo pasar este mes, sepan que van a tener apoyo. Vamos a seguir repartiendo despensas para que tengan alimentación, al menos dos paquetes grandes en lo que se recupera todo.”
Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo federal delineó la estrategia de apoyo, que será en fases: una primera entrega para limpieza en hogares y comunidades.
Después, a raíz del censo que realiza la Secretaría de Bienestar de las viviendas dañadas, se determinará la magnitud de las pérdidas; y se definirá el monto económico de apoyo: será mayor para quienes sufrieron pérdida total de su vivienda y proporcional para daños menores.
Agregó: “Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, nada se va a quedar sin reparar, poco a poquito vamos adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo para ver cómo va y supervisar”.
El gobernador Armenta agradeció el respaldo federal y la presencia de la mandataria en la zona de desastre, como una señal de esperanza y una ruptura con el abandono histórico, tal como lo expresaron pobladores en otras reuniones.
Más tarde, en su cuenta en la plataforma X, la presidenta señaló: “Visitamos Pantepec, Puebla, para supervisar avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas por lluvias. Continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades”. Acompañó el mensaje con un video en el que se observan aspectos de su recorrido.
En una tarjeta informativa, la Presidencia de la República indicó que en el fin de semana del 17 al 19 de octubre, Sheinbaum Pardo “encabezó los trabajos de apoyo a la población” en los municipios de Poza Rica, Álamo, Tempoal, Veracruz; en Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo; y en Pantepec, Puebla.
Asimismo, acudió a Tampico, Tamaulipas donde, de manera preventiva, monitoreó el crecimiento del río Pánuco, “el cual al momento no representa un riesgo”.