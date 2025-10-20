Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 8

Madrid. La fundación Músicos por la Salud ha destacado que la música no sólo emociona, sino que también cura y acompaña, especialmente a las personas con enfermedades asociadas con la salud mental.

En los últimos 10 años han dado 27 mil microconciertos para contribuir a mejorar el bienestar emocional de miles de pacientes, familiares y sanitariomicroconciertos en hospitales y centros sociosanitarios.

La evidencia científica respalda que la música puede ser una poderosa herramienta terapéutica para reducir síntomas de depresión y ansiedad, mejorar el estado de ánimo y fomentar la conexión social. “La música tiene la capacidad de transformar el ambiente hospitalario. Hemos visto cómo una canción puede aliviar la angustia, reducir el dolor o simplemente devolver la sonrisa a una persona que atraviesa una fase de ansiedad”, afirma Guillermo Giner, presidente y fundador de Músicos por la Salud.

Los microconciertos diseñados por Músicos por la Salud, con una metodología contrastada gracias a años de trabajo, han demostrado que con sólo 15 sesiones se pueden lograr importantes cambios en los pacientes. Las investigaciones demuestran que, respecto al estado anímico, 83 por ciento se siente más animado y 94 por ciento más tranquilo. Además, siete de cada 10 sienten que se ha reducido su ansiedad. Estos datos se desprenden del estudio que realizaron en conjunto con la Fundación Musicoterapia y Salud.

Reconexión con la vida

Más allá de los datos, comprobar el antes y el después de un microconcierto habla por sí solo. Asier, un joven paciente de Oncología, recuerda cómo la música le llegó mientras estaba ingresado en la UCI, en estado “muy grave”, y fue como si le reconectaran con la vida. “Estaba tumbado en la cama, no podía hacer nada. Cuando cantaban yo intentaba hacerles gestos de que me gustaba, pero ni siquiera sé si fui capaz”, explica. “Estás fatal y de repente aparece alguien cantando y rompe todo tu contexto. Creo que hay pocas canciones que haya disfrutado más que esa. Estás creando recuerdos bonitos y esa es la clave, que no vayamos sólo a sufrir al hospital. Ojalá que haya más personas que puedan sentir lo que yo sentí en aquel momento”, añade.