Afp

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 8

Boulogne-Billancourt., El cantante británico Sting, antaño líder de The Police y ahora al frente de su musical The Last Ship, reivindica la dimensión política del arte frente a los dirigentes “cuya idea es separarnos a todos”.

El artista, ganador de 17 premios Grammy y con más de 100 millones de álbumes vendidos, de gira a sus 74 años con su trío, habló con Afp durante la presentación en París de este espectáculo musical, en parte biográfico, que él mismo escribió, compuso e interpreta.

El musical –en principio un álbum conceptual de 2013– que lleva varios años de gira por todo el mundo, podrá verse en la sala parisina La Seine Musicale a partir del 18 de febrero.

Con esta inmersión en su ciudad natal, Wallsend, una localidad naval obrera del noreste de Inglaterra, Gordon Sumner –su verdadero nombre– rinde homenaje a la comunidad que lo vio crecer.

El músico considera este espectáculo “una declaración política”.

–¿Por qué regresa a sus raíces en este espectáculo?

–Toda mi vida ha consistido en escapar de lo que se me ofrecía. En cierto momento, me di cuenta de que lo que me dieron de niño era muy valioso: una comunidad, una familia, un pueblo con un propósito. Mi forma de saldar la deuda con mi comunidad fue contar la historia de una industria (naval) que el gobierno cerró, pero también entretejiendo una historia de amor. Además, creo que trata muchos problemas universales a los que nos enfrentamos en la sociedad: muchas comunidades están perdiendo su trabajo, debido a la tecnología, la inteligencia artificial (IA). Tenemos que resistir a lo que está pasando. El espectáculo es una especie de declaración política.