Cameron Crowe tenía un don de gentes tras bambalinas que le permitió conseguir momentos con Black Sabbath o Yes.

Adam White

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 7

El cineasta ganador del Oscar Cameron Crowe fue un estudiante destacado, tanto que, en un golpe de suerte y talento, se hizo periodista a los 15 años. Colaboró para Creem, Penthouse, Playboy, Crawdaddy, Music World, Circus y Los Angeles Times. Y, por muchos años, para la Rolling Stone. Entrevistaba a estrellas como Bob Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton, Led Zeppelin. Incluso, siguió a Bowie en una gira de meses.

Su historia de vida es tan fascinante que en sí misma es una película. Por eso a nadie le molestó cuando, hace 25 años, la convirtió en una Almost Famous, mirada semiautobiográfica a su adolescencia.

Crowe, quien ha dirigido a grandes elencos, presenta un libro de memorias: The Uncool (Lo no chido). También trabaja en una película biográfica sobre la cantautora Joni Mitchell que, se dice, protagonizará Anya Taylor-Joy y Meryl Streep.

Hace unos años tuvo la idea para una película. Algo divertido y romántico. Habría música, obvio. Se la contó a su hijo William, presentándole su última gran historia de amor. “Al final, (mi hijo) dijo: ‘Mmm... No sé... es muy Cameron Crowe’”.

William, estudiante de guion, sugirió: “¿Por qué no ambientar la película en un Japón futurista? Ya nadie puede caminar sobre la Tierra, y hay naves espaciales volando, pero todo el mundo escucha música de los 80”.

Crowe, mientras tanto, seguía atascado en su primera idea. “¿Muy Cameron Crowe?”, jadeó.

Sus películas, piedras de toque de la Generación X que incluyen Almost famous, Say Anything y Jerry Maguire hablan sobre soñadores y adolescentes, y sus bandas sonoras tienen tanta importancia como la lente de la cámara. Phoebe Cates se desnuda con The Cars en Fast Times at Ridgemont High (Crowe escribió el guion). Jonathan Lipnicki es adorable mientras Bruce Springsteen gruñe sobre jardines secretos en Jerry Maguire.

John Cusack sostiene su casete en la cabeza mientras interpreta a Peter Gabriel en Say Anything…

“Un amigo me dijo: ‘Tienes una visión irónica de tus personajes. Los amas y no los juzgas. Los expones para que la gente pueda pasar tiempo con ellos y formarse su propia opinión’”. Crowe esboza una sonrisa torcida.

Periodista raro

Gracias a una mezcla de suerte y talento, Crowe se hizo el colaborador más joven de la revista Rolling Stone. Fue el periodista raro que no encabronó al malhumorado Van Morrison, que pasó 18 meses de gira con David Bowie y consiguió que estrellas inhibidas como Joni Mitchell soltaran la sopa. Crowe cuenta ahora esa época en The Uncool.

Sin duda, tenía un don con la gente, insinuándose tras bambalinas para conseguir momentos con Black Sabbath o Yes. “Era un chico molesto con una bolsa naranja haciendo demasiadas preguntas”, ríe. “Pero así se me abrieron las puertas”.

“¿Por qué yo?”, se pregunta a sí mismo, cuando Bowie le abrió su vida. “¿Qué lo convenció de llevarme? No estoy seguro”, reconoce. “Lo que sí puedo decir es que cuando he estado haciendo películas, a veces veo a alguien aparecer, como alguien que conoce a un miembro del equipo o del elenco, y simplemente está muy interesado en estar allí”.

Crowe era un admirador de las personas que entrevistaba, lo que no gustaba al legendario crítico de rock Lester Bangs, interpretado por Philip Seymour Hoffman en Almost Famous. Le advirtió: “No te hagas amigo de las estrellas del rock, te arruinarán”. Pocos de sus entrevistados se convirtieron en sus amigos, no obstante hablaba con todos con empatía y auténtica reverencia, lo que a menudo resultaba eficaz para que se abrieran.

“Ayuda tener a alguien que te anima emocionalmente”, acepta.

Crowe tuvo un acceso a leyendas en una época en la que los escritores, las entrevistas y las revistas impresas aún eran apreciados y respetados. El ecosistema es diferente ahora: las entrevistas se realizan hasta virtualmente. “Hoy hay mucho marketing”, remarca. “Y mucha gente no quiere abrirle las puertas a la persona equivocada. Y a menudo no quieren compartir sus mejores historias gratis. Quizá quieran guardarlas para sus propios documentales”, confiesa.