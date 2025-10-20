▲ El espectáculo Aquí entre dos, con Mauricio Herrera y su hijo Alejandro, se presenta en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano. Foto cortesía de la producción

Mauricio Herrera es arquitecto de profesión, pero su camino lo enfocó en el mundo artístico, en el que por 70 años ha edificado sin tregua una carrera actoral en teatro, televisión y cine, donde, “sin escándalos” y con “arduo trabajo”, se ha mantenido de protagonista de su vida y feliz de una prolífica trayectoria.

Mauricio Herrera, de 91 años, charló con La Jornada sobre su regreso al teatro con el espectáculo Aquí entre dos, creado por su hijo Alejandro, en el que narra su vida e historia en los escenarios. Asegura que se siente satisfecho por su longeva carrera artística y comentó que aunque su estado de salud es óptimo, tras una cirugía en la columna perdió la movilidad del pie izquierdo, por lo que debe utilizar una andadera o un zapato especial.

“Desde 2020, cuando estuve en el musical Sugar, no había habido oportunidad de hacer teatro. A mi hijo Alejandro se le ocurrió una entrevista en la cual pueda platicar lo que ha sucedido en todos estos años –y ya tengo 91 y medio–, lo que he vivido, visto y de lo que puedo decir. Esto ha resultado interesante para los espectadores; yo no creí en un principio que fuera tan bonito, pero las personas se suben llorando y me dicen: ‘¡qué bárbaro, cómo me emocioné!’”

En escena, el también comediante, quien tiene gran memoria y con su reconocible voz lleva a un viaje hacia el pasado, recuerda su vida con sus padres, sus hermanos, su carrera y lo que le ha sucedido en más de nueve décadas.

“Desde muy jovencito empecé en el Teatro de Arquitectura con un grupo de compañeros, como Benjamín Villanueva, Héctor Ortega, y dirigidos por Juan José Gurrola, quien era de nuestra edad y muy inquieto. En 1954 entró a arquitectura y desde esa época nos pusimos a trabajar. Hicimos La hermosa gente, de William Saroyan, una obra muy tierna, que tuvo éxito”.

Ese montaje, afirmó, “fue el inicio de una gran carrera artística, que suma más de 40 obras de teatro, más de seis comedias musicales, películas, televisión y todo lo demás; en estos 70 años he tenido 20 mil horas parado o sentado en un escenario y más de 900 representaciones. Así que todo lo que he hecho ha sido importante”.

Los que se fueron

La voz alegre de Herrera se torna melancólica al recordar que “todos los actores que trabajaron conmigo en esa época ya no existen, trascendieron, pero dejaron un cúmulo de experiencias, como Héctor Bonilla, Héctor Ortega y Patricio Castillo, todos talentosos y contemporáneos. Con una gran tristeza los he ido despidiendo y ya no queda casi nadie en el medio artístico de aquella generación. Digo, qué bueno que yo estoy, me da gusto, pero ellos sucumbieron a los años, enfermedades o a la edad”.

Sobre su paso por la arquitectura comentó: “tuve la oportunidad de hacer las dos carreras; empecé a construir y con lo que conseguía vivía de la cuestión artística, pero cuando crecí más, en esta segunda profesión podía hacer los proyectos arquitectónicos. Y en cierto momento, como Cortés, quemar mis naves y decir: ‘qué quiero hacer, qué voy a hacer’, y dije: ‘soy actor por necesidad, amor y por todo’. Me olvidé de la otra carrera. Me dediqué en cuerpo y alma a lo actoral, a dirigir y a escribir”.

En cuanto a la comicidad, la cual se le da de manera natural, agregó: “hago una obra como Aquí entre dos y es inherente, porque voy rasgando la comedia y hago humorismo con todo lo que platico para el gozo de los espectadores”.