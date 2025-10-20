De La Redacción

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 27

El consumo de audio digital ha mantenido su trayectoria ascendente durante 2025 y al cierre del año, se estima que 77.4 millones de usuarios de Internet habrán escuchado música, podcasts o audiolibros a través de plataformas digitales en México, lo que representa 80.1 por ciento de los internautas, según la consultoría The CIU.

En este universo, 42.9 millones realizan algún tipo de pago para acceder a contenido de audio. Existen 14.3 millones de cuentas con una suscripción de paga activa, lo que equivale a 13.8 por ciento del total de usuarios de Internet, de acuerdo con un análisis de la empresa.

El estudio realizado por Radamés Camargo, analista del sector, destaca que este avance confirma que el streaming de audio se ha consolidado como uno de los servicios digitales de mayor adopción en el país, impulsado por un mayor uso de la tecnológica, la personalización algorítmica y la diversificación del catálogo de contenidos.