Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 27

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) entró en funciones el pasado 17 de octubre, ya que fue creada en el nuevo marco regulatorio del sector, con el cual desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que formalmente cerró operaciones también el viernes.

Norma Solano Rodríguez será la comisionada presidenta del organismo, quien se convirtió en la primera mujer que encabeza un órgano regulador del sector, desde que se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en 1996.

Tiene más de 20 años en el servicio público enfocado en normatividad tecnológica, simplificación administrativa, gobierno digital, mejora regulatoria, política de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones y transformación digital. En 2019, fue directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del C5 de la Ciudad de México.

El “Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, estableció que la CRT funcionará como un organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y tomará las funciones del IFT.

Regulará, supervisará y promoverá el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, recursos orbitales, los servicios satelitales y de telecomunicaciones, y promoverá la inversión en el sector.