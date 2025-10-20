Ap

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 26

Washington. Los estadunidenses están cada vez más preocupados por su capacidad para encontrar un buen empleo durante la presidencia de Donald Trump, según una encuesta del Centro de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC, lo que podría ser una señal de advertencia para los republicanos, ya que el prometido auge económico ha dado paso al congelamiento de contrataciones e inflación elevada.

Un 47 por ciento de los adultos en Estados Unidos, prácticamente la mitad, están “no muy” o “nada confiados” en que podrán encontrar un buen empleo si lo desearan, un aumento respecto al 37 por ciento de octubre de 2023, cuando se hizo la misma pregunta.

Los elevados precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica persisten como un temor para muchos hogares, así como el encarecimiento de la luz y de la gasolina, según la encuesta.