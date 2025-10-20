Braulio Carbajal

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 26

La Secretaría de Economía continúa con las consultas internas entre las áreas productivas claves y en diversas entidades de la República, a fin construir consensos sobre las prioridades que nuestro país debe atender durante la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al incorporar esta vez al sector obrero.

Como adelantó La Jornada (bit.ly/47epEIR), la semana pasada la dependencia organizó mesas de trabajo sectoriales en los siguientes rubros: servicios profesionales; agroindustria; vehículos ligeros; productos metálicos, metalmecánicos y derivados; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestidos; y cemento, vidrio y cerámica.

Dichas consultas, según un comunicado, fueron realizadas en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

“En las 32 entidades federativas recogemos el punto de vista, prioridades y preocupaciones de los sectores productivos. Trabajamos con 30 áreas de la economía, preguntando sus opiniones y propuestas. Algo muy importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.