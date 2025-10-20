Se recogieron las prioridades de empresarios y trabajadores: Ebrard
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 26
La Secretaría de Economía continúa con las consultas internas entre las áreas productivas claves y en diversas entidades de la República, a fin construir consensos sobre las prioridades que nuestro país debe atender durante la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al incorporar esta vez al sector obrero.
Como adelantó La Jornada (bit.ly/47epEIR), la semana pasada la dependencia organizó mesas de trabajo sectoriales en los siguientes rubros: servicios profesionales; agroindustria; vehículos ligeros; productos metálicos, metalmecánicos y derivados; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestidos; y cemento, vidrio y cerámica.
Dichas consultas, según un comunicado, fueron realizadas en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.
“En las 32 entidades federativas recogemos el punto de vista, prioridades y preocupaciones de los sectores productivos. Trabajamos con 30 áreas de la economía, preguntando sus opiniones y propuestas. Algo muy importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Recordó que en la semana se reunió tanto con el Consejo Coordinador Empresarial y con el movimiento obrero –en un encuentro organizado junto con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños– a fin de escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades de unos y otros.
El titular de Economía enfatizó que, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca llegar a enero de 2026 con una postura nacional lo más amplia posible. “Ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir”, apuntó.
“Debemos tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”, resaltó Ebrard.
Como preparación a las reuniones se distribuyó un cuestionario a los distintos sectores estratégicos (empresarios, cámaras, asociaciones y academia, entre otros) para recabar información relevante y llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos, al clasificar aportaciones según capítulos del T-MEC.
Al día de ayer, señaló, se han recibido mil 602 cuestionarios que se integrarán al documento final.