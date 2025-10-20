De la Redacción

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 25

Érick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, destacó ante empresarios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha trazado una línea muy clara para facilitar negocios con otros países sin comprometer la legalidad, así como para fortalecer la eficiencia recaudatoria y combatir la elusión y la evasión fiscal.

“Sabemos que el comercio exterior no se improvisa, sino que se construye con procesos claros, reglas estables y una cultura de cumplimiento sólido, por lo que estos esfuerzos no buscan obstaculizar las operaciones de las empresas, sino darles certidumbre”, resaltó al participar en la Convención Nacional Index.