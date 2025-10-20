Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 25

De no excluir al acero en grado alimenticio del posible aumento de aranceles a productos que se importan de países con los que México no tiene tratado, existe el riesgo de que los alimentos enlatados observen un encarecimiento, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

Jonás Murillo González, presidente ejecutivo del organismo industrial, subrayó que hay preocupación debido a la medida que planteó la Secretaría de Economía (SE) en septiembre pasado, la cual tiene como finalidad proteger a sectores sensibles como el siderúrgico.

El directivo explicó que 85 por ciento de la producción nacional de conservas se dirige al consumo interno, mientras sólo 15 por ciento es para exportación.

Precisó que 60 por ciento del total de productos que se quedan en México utilizan latas de acero grado alimenticio, el cual en su mayoría proviene de China porque en el país no se cuenta con este insumo metálico, pero tampoco en la región T-MEC, es decir, Estados Unidos y Canadá.

Murillo González expuso que al aplicar aranceles de 35 por ciento al acero que se utiliza en las latas, se corre el riesgo de trasladar el costo al consumidor, el cual sería de 10 por ciento más. “El gran problema es que no hay sustitución”, advirtió.

“El país no es productor de ese acero, entonces lo tenemos que importar obligatoriamente. Cuando no defiendes a una industria nacional, finalmente lo único que haces es perjudicar al consumidor final”, expresó Murillo.

Ante esto la Canainca pidió a la Secretaría de Agricultura, a la SE y a los legisladores –quienes evalúan la iniciativa– que se identifiquen las fracciones de acero que no deben ser gravadas, sobre todo porque la nación no cuenta con ese insumo siderúrgico en particular.