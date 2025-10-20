Economía
Nuevos aranceles tiran 20% cruces en puente
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 24

Nuevo Laredo, Tamps., La aplicación de nuevos aranceles estadunidenses al acero, aluminio y cobre ha provocado una reducción cercana a 20 por ciento en las exportaciones mexicanas que cruzan por el Puente Internacional del Comercio Mundial (Puente III), en Nuevo Laredo. Aunque el flujo de tráileres hacia Estados Unidos disminuye, la recaudación aduanera se ha incrementado por el aumento en las importaciones.

Autoridades aduaneras y representantes del sector transportista confirmaron que diariamente se han reducido cerca de dos mil cruces de exportación, especialmente de productos metálicos y sus derivados, los más afectados por las tarifas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

