Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 24

Nuevo Laredo, Tamps., La aplicación de nuevos aranceles estadunidenses al acero, aluminio y cobre ha provocado una reducción cercana a 20 por ciento en las exportaciones mexicanas que cruzan por el Puente Internacional del Comercio Mundial (Puente III), en Nuevo Laredo. Aunque el flujo de tráileres hacia Estados Unidos disminuye, la recaudación aduanera se ha incrementado por el aumento en las importaciones.