Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 24

El cierre de la frontera de Estados Unidos a los envíos de ganado mexicano desde hace meses debido al brote del gusano barrenador ha golpeado las exportaciones agroalimentarias de nuestro país, dado que entre enero y agosto del presenta año su valor registró una caída anual de 4.9 por ciento, revelan datos oficiales.

Según el Banco de México (BdeM), tras las caída del conjunto de agroalimentos que se venden a otros países, principalmente a Estados Unidos, está el desplome de 28.2 por ciento en el segmento de bovino (ganado+carne), que pasó de 2 mil 671 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024 a sólo mil 919 en igual lapso de 2025.

En un reporte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas explicó que esta caída se debe a las nulas exportaciones de ganado en pie a Estados Unidos como consecuencia del cierre de la frontera con el país vecino desde julio pasado.

La situación ha impedido que México exporte 700 mil 880 cabezas de bovino en pie al país vecino, lo que representa un impacto económico por 642 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

En los primeros ocho meses del año, según el BdeM, el valor de las exportaciones de agroalimentos de México se ubicó en 35 mil 335 millones de dólares, una cifra inferior a los 37 mil 149 reportados durante el mismo periodo del año pasado.