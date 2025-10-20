P

ara Schumpeter, la dinámica es el fenómeno clave de la economía capitalista; un proceso constante de evolución productiva, con las consecuencias sociales y políticas que eso entraña. La idea se encapsuló en una breve y paradójica frase: la “destrucción creativa”.

En 1942, describió el fenómeno como un: “proceso inherente de innovación que de modo incesante revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo la antigua y creando una nueva”. El proceso innovador que remplaza viejas tecnologías y productos por otros nuevos es el motor del cambio económico. Ciertamente, esto provoca disrupciones y presiones para las empresas que se vuelven obsoletas e, igualmente, para los trabajadores. Marx, que también reconoció la fuerza irreprimible de la tecnología, la innovación y las ideas, sacó otras conclusiones sobre la naturaleza y las repercusiones del sistema capitalista.

La destrucción creativa es un hecho esencial del capitalismo. Esta cuestión es la que ha sido puesta de relieve con el reciente premio Nobel de economía.

Joel Mokyr escribió en 2016 el libro La cultura del crecimiento, en el que cuestionó por qué surgió el crecimiento económico. No fue sino hasta el periodo comprendido entre 1760 y 1840 en el que se sitúa el proceso transformador de la economía; junto a una nueva organización laboral y empresarial y el consiguiente profundo impacto en la organización social.

La revolución industrial provocó la transición de la economía sustentada en la agricultura y la producción artesanal a otra basada en la fabricación mecánica y la industria. Este proceso gestó el impulso del crecimiento del producto que se asocia con alto valor de las ideas y el conocimiento científico.

En palabras de Mokyr, se creó un fundamento epistémico de contenido técnico aplicado a la producción, con ganancias originadas en el intercambio, la movilidad de los recursos, y un nuevo marco político e institucional. Ese nuevo entorno productivo, asociado con las ideas de Adam Smith y David Ricardo permitía contener las fuerzas que provocan los rendimientos decrecientes, sobre todo por medio del progreso técnico y la especialización, base para el incremento de la productividad.

Hay una apreciación que indica una parte significativa del nuevo entorno productivo que resalta Mokyr: La revolución industrial no creo la invención, sino el método para la invención y las nuevas formas de organización social, además de un “almacén de ideas y diseños imaginativos” que conectaban el conocimiento científico con la producción. Este último aspecto lo expuso A. N. Whitehead en un texto relevante titulado La ciencia y el mundo moderno.

Philippe Aghion y Peter Howitt fueron seleccionados también para el Nobel por sus estudios sobre cómo ocurre el crecimiento económico. Plantearon en 1992 un “Modelo de crecimiento mediante la destrucción creativa”, así integraron en la macroeconomía la teoría del crecimiento endógeno. Este proceso requiere según Aghion de la flexibilidad; los mercados deben ser liberalizados para que las innovaciones lleven a la reordenación efectiva de las fuerzas productivas y de ahí a un mayor crecimiento del producto. Pero, por otro lado, requiere de un límite a la competencia pues un exceso tiende a inhibir la innovación. He ahí la contradicción.