Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 23

Las disposiciones que entrarán en vigor en 2026 en el Código Fiscal de la Federación para combatir a las empresas dedicadas a la facturación de operaciones falsas o simuladas buscan acabar con un fraude al fisco que alcanza 350 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del PIB, explicó Morena en la Cámara de Diputados.

En un estudio para explicar el alcance de los cambios aprobados la semana pasada, señaló que para este año se han acumulado mil 500 carpetas de investigación abiertas contra empresas fantasmas o factureras, sin que se hayan emitido órdenes de aprehensión contra sus dueños por parte del Poder Judicial Federal.

A este fenómeno “se suman más de 800 mil empresas inactivas en el Registro Federal de Contribuyentes consideradas de alto riesgo por su potencial uso como compañías fachada”, indicó el vicecoordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Con las medidas aprobadas por la Cámara, que incluyen penas de prisión, comenzará “una nueva etapa en la estrategia de combate a la facturación falsa, con el propósito de cerrar espacios de impunidad, fortalecer el seguimiento de las operaciones económicas y asegurar la recaudación tributaria”, añadió.

El legislador guinda resaltó que para prevenir prácticas de simulación, en el Código Fiscal se faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) negar el registro de empresas cuyos representantes, socios o accionistas hayan participado en empresas de facturación de operaciones simuladas o que aparezcan como no localizadas, así como a mantener créditos fiscales firmes.

Además, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido deberá amparar únicamente operaciones reales y actos jurídicos y existentes; se agregó la figura de verificación inmediata para comprobar la autenticidad de estas facturas electrónicas, lo que permitirá anularlos desde el inicio del proceso fraudulento.