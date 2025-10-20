Dora Villanueva y Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 23

La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen francés tiene el diferendo más visible entre las compañías de seguros y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los acreditamientos de impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los asegurados, disputa que la Cámara de Diputados busca destrabar con un “estímulo fiscal” que implicaría la condonacion de alrededor de 175 mil millones de pesos para todo este sector financiero.

AXA reportó a sus inversionistas que, de inicio, el fisco revisó los estados financieros de 2015 a 2020. Los tres primeros años, de 2015 a 2017, ya implicaron créditos fiscales que suman 10 mil 77 millones de pesos. Esta cifra aún estaría sujeta a las actualizaciones y recargos para el ejercicio fiscal actual, y aún no se reporta al mercado qué otros créditos le ha impuesto el SAT de 2018 al año pasado, es decir, los posibles adeudos de siete años.

Además de los litigios en tribunales nacionales, AXA inició en diciembre un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial en el que alega el “tratamiento fiscal” hacia la compañía.

El viernes, la Cámara de Diputados aprobó una salida rápida al problema: un “estímulo fiscal” que implicaría descontar 175 mil millones de pesos a las aseguradoras, de un adeudo que alcanza 200 mil millones de pesos, además de permitir que los pagos al fisco se den en “parcialidades”, siempre y cuando caigan en la Tesorería a más tardar en diciembre del próximo año.

Al hablar sobre la reserva que fue presentada directamente al pleno, sin un debate previo en comisiones, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que las aseguradoras y el SAT se encuentran litigando 200 mil millones de pesos en créditos fiscales, que corresponden a los últimos cinco años.

El “estímulo fiscal” promovido por la mayoría de Morena, PT y Verde, apuntó el legislador, introduce la petición de la aseguradoras para que al menos los cuatro años anteriores a 2025 no se les cobre si desisten de los juicios y que a partir de ahora se dé una especie de borrón y cuenta nueva. “Esta es una negociación más complicada y más compleja, porque intervinieron, incluso, embajadas”, comentó Monreal.