Azulejos vencen a Marineros y fuerzan el juego 7
Al cierre
Azulejos vencen a Marineros y fuerzan el juego 7
▲ Vladimir Guerrero Jr, de los Azulejos de Toronto, conecta un jonrón solitario contra los Marineros de Seattle durante la quinta entrada del sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de octubre de 2025, p. a43

Toronto. Vladimir Guerrero Jr conectó su sexto jonrón de la postemporada; el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios y los Azulejos de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al imponerse 6-2 ante los Marineros de Seattle.

La serie se decidirá hoy por la noche en el Rogers Centre, el segundo séptimo juego en la historia de los Blue Jays, que perdieron contra Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin banderín, jugará un séptimo partido de postemporada por primera vez. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial, que comienza el viernes.

Los Azulejos lograron tres dobles matanzas, dos de ellas para escapar de apuros con bases llenas. Esto convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con bases llenas que terminan la entrada en un juego de postemporada.

El sexto jonrón de Guerrero en postemporada –todos este año– lo empató con José Bautista y Joe Carter como el mayor número en la historia de los de Toronto. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del partido.

Se espera que los Azulejos abran con el lanzador derecho Shane Bieber, quien permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas en el tercer juego, una victoria de 13-4 para el equipo de Toronto. Ponchó a ocho y dio una base por bolas, recuperándose de una mala actuación contra los Yanquis en la Serie Divisional.

El lanzador derecho de Seattle, George Kirby, quien permitió ocho carreras y ocho hits, incluidos tres jonrones en cuatro entradas en el juego 3, está alineado para abrir por los Marineros.

