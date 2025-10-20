▲ Vladimir Guerrero Jr, de los Azulejos de Toronto, conecta un jonrón solitario contra los Marineros de Seattle durante la quinta entrada del sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. a43

Toronto. Vladimir Guerrero Jr conectó su sexto jonrón de la postemporada; el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entradas y dos tercios y los Azulejos de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al imponerse 6-2 ante los Marineros de Seattle.

La serie se decidirá hoy por la noche en el Rogers Centre, el segundo séptimo juego en la historia de los Blue Jays, que perdieron contra Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin banderín, jugará un séptimo partido de postemporada por primera vez. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial, que comienza el viernes.

Los Azulejos lograron tres dobles matanzas, dos de ellas para escapar de apuros con bases llenas. Esto convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con bases llenas que terminan la entrada en un juego de postemporada.