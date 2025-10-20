De La Redacción

Las Rayadas de Monterrey lograron remontar el marcador y vencer 3-1 al León para afianzarse en puestos de liguilla, ayer en duelo de la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado en el estadio BBVA.

Gracias a este triunfo, el conjunto regiomontano sumó 29 puntos y ascendió al sexto lugar de la tabla general. A su vez, el equipo esmeralda se quedó en el noveno puesto, con 24 unidades, por lo que complicó su pase a la siguiente ronda.

Las visitantes sorprendieron a las Rayadas apenas al minuto 13, cuando Alexia Villanueva conectó de cabeza un centro de Rubí Soto, enviado desde la derecha, para vencer a la arquera local, Paola Manrique, y poner el 1-0 en la pizarra.

La escuadra regiomontana reaccionó a tiempo y comenzó a acechar el arco contrario con aproximaciones de Alice Soto, la española Lucía García y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, pero ninguna vulneró el marco protegido por Natalia Acuña.

El ímpetu de las locales fue recompensado hasta el minuto 31, luego de que Lucía García remató dentro del área un servicio de Diana García para sacudir las redes y emparejar los cartones (1-1).

Conscientes de la necesidad del triunfo para mantenerse en zona de liguilla, las Rayadas hicieron valer su condición de local en el segundo tiempo, toda vez que lograron darle la vuelta al marcador al 75 por conducto de Lourdes Bosch, quien tras una excelente jugada individual mandó el balón al fondo de la red para poner el 2-1 a favor de su equipo.