▲ El marroquí Yassir Zabiri, quien despeja el balón, hizo el doblete de la victoria. Foto Afp

Lunes 20 de octubre de 2025, p. a12

Con una planeación que ya mira hacia la Copa del Mundo 2030 donde será anfitrión, la selección de Marruecos se coronó por primera vez en un Mundial Sub-20 y lo hizo de una manera casi inimaginable tras vencer 2-0 a Argentina, el máximo ganador histórico de la categoría y que buscaba su séptima corona.

Es también el primer cetro mundial para una selección de África del Norte, luego de que Nigeria ha sido uno de los mejores representantes del continente como potencia en la categoría Sub-17.

Mientras Marruecos celebraba su primer título mundialista y los aficionados se sumaban a la euforia en el estadio Nacional de Santiago de Chile, se vivió un episodio polémico en la premiación cuando Gia-nni Infantino, presidente de la FIFA, fue abucheado por los seguidores al salir al campo para entregar el trofeo a los monarcas.

Otra protesta, que fue un tanto más discreta pero con gran relevancia, fue la exhibición de banderas palestinas en las gradas durante el partido, a manera de respaldo a los habitantes de Gaza que han sufrido los ataques y el genocidio perpetrado por Israel.

Los marroquíes han sorprendido desde Qatar 2022, cuando surgió como un equipo que superó las expectativas al terminar en el cuarto peldaño y firmar así su mejor actuación en un torneo mundialista. En los Olímpicos de París 2024 ganaron la medalla de bronce.

Argentina, en cambio, salió con la frustración en la mirada, pues buscaba acrecentar su legado en esta categoría al ir en busca de su séptima corona después de haber llegado por última vez a una final en 2007.

Ahora, Marruecos de nueva cuenta rompe con la narrativa histórica al llegar a la final y derrotar a la favorita albiceleste.

La actuación de estos jóvenes dirigidos por Mohamed Ouahbi y que ahora llevaron a la gloria a Marruecos, se confirman como elementos a seguir justamente en el Mundial 2030, que se disputará en Marruecos, España y Portugal, donde se espera que varios de ellos ya hayan conseguido la experiencia suficiente para representar a su equipo como anfitriones.