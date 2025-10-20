▲ Quiñones (de blanco) suma seis goles en esta temporada y supera por un tanto a Cristiano Ronaldo. Foto @fcqadsiah

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. a11

Julián Quiñones sigue brillando como uno de los mexicanos más destacados en el extranjero luego de firmar un triplete en la victoria 3-1 de Al-Qadsiah sobre el Neom para ubicarse en el tercer puesto de la tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita, incluso por delante de la estrella internacional el portugués Cristiano Ronaldo.

Con este triplete, Quiñones llegó a seis tantos en esta temporada y supera por un gol a Ronaldo, ariete de Al Nassr. La lista la encabeza el también portugués Joao Félix, con ocho dianas, seguido por el noruego Joshua King (siete).

Apenas tardó nueve minutos Quiñones en abrir ayer el marcador luego de recibir un pase en el área. El tricolor repitió la dosis al 45 con un tiro a bocajarro y cerró la cuenta al 88 con un remate de cabeza.

En Italia, el Milán tomó el liderato de la Serie A al remontar para vencer por 2-1 al Fiorentina en un duelo donde el mexicano Santiago Giménez provocó un penal.

Giménez entró de cambio al minuto 57 para impulsar la ofensiva del Milán que en ese momento perdía por 1-0. Así, Rafael Leao igualó el marcador al 63 y después consiguió la voltereta al 86 al marcar un penal con acierto, luego de que la defensa del Fiorentina cometiera una fuerte entrada para detener al mexicano en una jugada de peligro.