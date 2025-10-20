Lunes 20 de octubre de 2025, p. a11
Julián Quiñones sigue brillando como uno de los mexicanos más destacados en el extranjero luego de firmar un triplete en la victoria 3-1 de Al-Qadsiah sobre el Neom para ubicarse en el tercer puesto de la tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita, incluso por delante de la estrella internacional el portugués Cristiano Ronaldo.
Con este triplete, Quiñones llegó a seis tantos en esta temporada y supera por un gol a Ronaldo, ariete de Al Nassr. La lista la encabeza el también portugués Joao Félix, con ocho dianas, seguido por el noruego Joshua King (siete).
Apenas tardó nueve minutos Quiñones en abrir ayer el marcador luego de recibir un pase en el área. El tricolor repitió la dosis al 45 con un tiro a bocajarro y cerró la cuenta al 88 con un remate de cabeza.
En Italia, el Milán tomó el liderato de la Serie A al remontar para vencer por 2-1 al Fiorentina en un duelo donde el mexicano Santiago Giménez provocó un penal.
Giménez entró de cambio al minuto 57 para impulsar la ofensiva del Milán que en ese momento perdía por 1-0. Así, Rafael Leao igualó el marcador al 63 y después consiguió la voltereta al 86 al marcar un penal con acierto, luego de que la defensa del Fiorentina cometiera una fuerte entrada para detener al mexicano en una jugada de peligro.
El conjunto Rossoneri subió a la cima del torneo italiano con 16 unidades, apenas uno más que el Inter de Milán, su acérrimo rival, mientras que la Fiorentina se quedó en el antepenúltimo puesto.
El también tricolor Johan Vásquez enfrenta una compleja situación junto con su equipo el Genoa al continuar en los puestos de descenso luego de empatar sin goles con el Parma.
En Grecia, Orbelín Pineda sufrió una derrota 2-0 con Aek Athenas frente al PAOK de Salónica, con lo cual dejaron escapar la oportunidad de afianzarse con el liderato del torneo local.
Otra goleada a Ochoa
Guillermo Ochoa también vivió una desafortunada actuación al sufrir de nueva cuenta una goleada con el AEL Limassol tras caer 4-0 frente a Aris Limassol en la Liga de Chipre.
Desde que llegó a Chipre en esta temporada, el veterano Ochoa ha recibido 12 goles en tres derrotas y una victoria, uno de sus peores inicios de temporada en su larga trayectoria.
El Real Madrid retornó a la cima de la Liga de España al aprovechar la ventaja numérica para ganar por 1-0 al Getafe con un tanto de Kylian Mbappé a los 80 minutos.
La victoria fue clave para que los merengues llegaran a 24 unidades y superaran por dos puntos al Barcelona.