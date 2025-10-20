Dallas derrota a Washington 44-22; aún en segunda posición de la zona Este en la Conferencia Nacional
Lunes 20 de octubre de 2025, p. a10
Descartar a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City como contendientes al título de la NFL, luego de un mal inicio de temporada, es un error.
Los Jefes demostraron que con su arsenal ofensivo completo son un serio candidato en la liga al aplastar 31-0 a los Raiders de Las Vegas, en el partido que se disputó en Arrowhead Stadium para colocarse con una foja (4-3), después de perder sus dos primeros duelos de la campaña.
Los dirigidos por el bigotón Andy Reid dominaron de tal manera a los Raiders que probablemente ni siquiera necesitaban al receptor Rashee Rice, quien regresó tras una rotura de ligamento cruzado anterior y una suspensión de seis partidos. Para el resto de la campaña, los Jefes consideran que podría ser la pieza que faltaba en su camino hacia otro campeonato.
“Tenemos muchas armas. Hay buenos muchachos, todos se aprecian y quieren que al otro le vaya bien”, declaró Mahomes.
Rice terminó con siete recepciones para 42 yardas en su primer partido desde la semana 4 de la temporada pasada, cuando se lesionó la rodilla en un choque con el propio Mahomes. Logró recuperarse a tiempo para participar en la pretemporada, pero fue suspendido antes del inicio del campeonato por estar involucrado en un accidente automovilístico.
“Esto es apenas una muestra de lo que somos capaces de hacer y de lo que viene más adelante”, dijo Rice al finalizar el encuentro.
Mahomes tuvo una destacada actuación al conectar tres pases a las diagonales, dos con Rice, y otro con el receptor Marquise Brown. La otra anotación llegó con un acarreo del corredor Isaiah Pacheco.
Por otra parte, los Vaqueros de Dallas, comandados por Dak Prescott, derrotaron 44-22 a los Comandantes de Washington y se mantienen en la segunda posición de la División Este de la Conferencia Nacional. Prescott alcanzó las 264 yardas por pase y lanzó tres envíos a zona roja con sus receptores CeeDee Lamb y Jake Ferguson, mientras por tierra Javonte Williams anotó en una ocasión.
En otros resultados, Empacadores de Green Bay se impusieron 27-23 ante los Cardenales de Arizona; los Broncos de Denver vencieron 33-32 a los Gigantes de Nueva York en un agónico cierre de partido; mientras Filadelfia retomó el camino de la victoria al doblegar 28-22 a Minnesota e Indianápolis superó 38-24 a los Cargadores. Los Patriotas superaron 31-13 a los Titanes, Chicago se impuso 26-14 a Nueva Orleans y los Carneros vencieron 35-7 a Jacksonville.
Con información de Ap