De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. a10

Descartar a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City como contendientes al título de la NFL, luego de un mal inicio de temporada, es un error.

Los Jefes demostraron que con su arsenal ofensivo completo son un serio candidato en la liga al aplastar 31-0 a los Raiders de Las Vegas, en el partido que se disputó en Arrowhead Stadium para colocarse con una foja (4-3), después de perder sus dos primeros duelos de la campaña.

Los dirigidos por el bigotón Andy Reid dominaron de tal manera a los Raiders que probablemente ni siquiera necesitaban al receptor Rashee Rice, quien regresó tras una rotura de ligamento cruzado anterior y una suspensión de seis partidos. Para el resto de la campaña, los Jefes consideran que podría ser la pieza que faltaba en su camino hacia otro campeonato.

“Tenemos muchas armas. Hay buenos muchachos, todos se aprecian y quieren que al otro le vaya bien”, declaró Mahomes.

Rice terminó con siete recepciones para 42 yardas en su primer partido desde la semana 4 de la temporada pasada, cuando se lesionó la rodilla en un choque con el propio Mahomes. Logró recuperarse a tiempo para participar en la pretemporada, pero fue suspendido antes del inicio del campeonato por estar involucrado en un accidente automovilístico.