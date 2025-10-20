Cargamento de equipos de Fórmula 1 llegan a CDMX
Lunes 20 de octubre de 2025, p. a10
Por cada Gran Premio que pasa, el coche del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hace más grande en los retrovisores de Óscar Piastri y Lando Norris, pilotos del líder McLaren. Su victoria en Estados Unidos, donde superó por casi ocho segundos la velocidad de Norris y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero en el podio, relanzó sus aspiraciones de un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.
Piastri alcanzó la quinta plaza y su ventaja al frente del Mundial se reduce respecto al británico y a Verstappen, quien suma tres victorias en las cuatro últimas carreras. La confianza de Mad Max en una remontada nunca vista en la F1 se ha disparado este fin de semana. Ganó la carrera sprint y volvió a ser imbatible ayer en el Circuito de las Américas.
El tetracampeón mundial sigue en el tercer lugar de la clasificación general, pero ha acortado su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri. “La oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana. Es emocionante”, confesó el piloto de Red Bull sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año.
Norris maquilló un aciago fin de semana de McLaren con el segundo puesto. Más que una oportunidad para ratificar su dominio, la visita a Austin sólo representó problemas para los técnicos de la escudería, quienes vieron cómo sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.
Piastri apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida. El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que concluyó en el cuarto lugar, de nuevo a las puertas de su ansiado primer podio con el uniforme de Ferrari.
El español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó en el décimo lugar y el argentino Franco Colapinto (Alpine) se ubicó en el decimoséptimo puesto.
Inicia actividad en el AHR
Los cargamentos de las distintas escuderías de la Fórmula 1 llegaron el fin de semana a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, del 24 al 26 de octubre, con grupos de trabajadores encargados de desempaquetar enormes contenedores repletos de tableros y equipamiento temporal necesario –herramientas, repuestos y material electrónico– para montar los garajes exclusivos de los pilotos.
Viajaron (ayer) desde Austin, otra parte lo hará hoy y el resto, especialmente los que no tienen compromisos comerciales, hasta el miércoles”, informó a La Jornada un vocero de la F1. “Prácticamente todos ya enviaron parte de su cargamento, sólo restan los monoplazas que utilizaron en el Gran Premio de Estados Unidos”. En la edición del año pasado, más de 100 personas participaron en los preparativos y se recibieron alrededor de 50 toneladas de componentes de coches.
Como ocurre tras cada carrera, los equipos de la máxima categoría del automovilismo desarmaron ayer los monoplazas en Austin para transportarlos en aviones de carga con piezas guardadas en cajas y contenedores. Las tareas de ensamblaje iniciarán hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, según reportes de la F1, mientras que las primeras prácticas libres, la ronda de clasificación y la carrera estelar se llevarán a cabo el próximo fin de semana, de viernes a domingo.