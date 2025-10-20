De La Redacción

Por cada Gran Premio que pasa, el coche del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hace más grande en los retrovisores de Óscar Piastri y Lando Norris, pilotos del líder McLaren. Su victoria en Estados Unidos, donde superó por casi ocho segundos la velocidad de Norris y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero en el podio, relanzó sus aspiraciones de un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.

Piastri alcanzó la quinta plaza y su ventaja al frente del Mundial se reduce respecto al británico y a Verstappen, quien suma tres victorias en las cuatro últimas carreras. La confianza de Mad Max en una remontada nunca vista en la F1 se ha disparado este fin de semana. Ganó la carrera sprint y volvió a ser imbatible ayer en el Circuito de las Américas.

El tetracampeón mundial sigue en el tercer lugar de la clasificación general, pero ha acortado su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri. “La oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana. Es emocionante”, confesó el piloto de Red Bull sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año.

Norris maquilló un aciago fin de semana de McLaren con el segundo puesto. Más que una oportunidad para ratificar su dominio, la visita a Austin sólo representó problemas para los técnicos de la escudería, quienes vieron cómo sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.

Piastri apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida. El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que concluyó en el cuarto lugar, de nuevo a las puertas de su ansiado primer podio con el uniforme de Ferrari.