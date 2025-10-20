Lunes 20 de octubre de 2025, p. 9
Miranda Grana se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación al cosechar el bronce en Westmont, Estados Unidos.
En una prueba donde la australiana Kaylee McKeown consiguió un récord mundial (1:57.87), la seleccionada mexicana cronometró 2:01.96 minutos en los 200 metros dorso y además impuso un marca nacional en posesión de Fernanda González desde 2013 (2:04.44).
Grana, estudiante de la Universidad de Indiana, salió sin complejos a la disputa por las medallas. En la primera mitad de la competencia trató de mantenerse entre los primeros lugares, mientras McKeown y Smith disputaban una batalla por el primer lugar. Al tocar la pared, la mexicana esbozó una sonrisa al concretar la hazaña.
Regan Smith, estadunidense poseedora del récord mundial anterior (1:58.04), tuvo que conformarse con la medalla de plata al concluir la prueba con tiempo de 1:57.91 minutos.
Desde hace al menos un par de años, Miranda ha incrementado de manera importante su nivel. En la justa del orbe de curso corto realizada en Budapest en 2024, implantó un récord mexicano en la prueba de los 100 metros dorso (56.62 segundos), lo que la ubicó en el décimo lugar.
En esa ocasión, la nadadora no pudo utilizar la bandera en su uniforme debido a la suspensión que en ese entonces pesaba sobre la Federación Mexicana de Natación.
La tapatía culminó hace unos meses su participación en la Olimpiada Nacional 2025 con cinco medallas de oro en el Centro Acuático Metropolitano.
Su próxima meta es conseguir subir al podio en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, así como obtener su boleto para los Olímpicos de Los Ángeles en 2028.
Bronce para México en el Mundial Sub -21 de Voleibol
Antonio Vargas y Carlos Ayala hicieron válida su localía y se llevaron la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol.
La dupla derrotó en dos sets,21-16 y 21-13, a Szymon Pietraszek y Jakub Krzeminski, de Polonia, para quedarse con el tercer lugar.
Vargas y Ayala consiguieron seis triunfos en la competencia por un solo revés, el cual se presentó en semifinales.