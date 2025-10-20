▲ La nadadora mexicana ha incrementado su nivel de manera importante desde hace dos años. Foto @miranda.granaa

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 9

Miranda Grana se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación al cosechar el bronce en Westmont, Estados Unidos.

En una prueba donde la australiana Kaylee McKeown consiguió un récord mundial (1:57.87), la seleccionada mexicana cronometró 2:01.96 minutos en los 200 metros dorso y además impuso un marca nacional en posesión de Fernanda González desde 2013 (2:04.44).

Grana, estudiante de la Universidad de Indiana, salió sin complejos a la disputa por las medallas. En la primera mitad de la competencia trató de mantenerse entre los primeros lugares, mientras McKeown y Smith disputaban una batalla por el primer lugar. Al tocar la pared, la mexicana esbozó una sonrisa al concretar la hazaña.

Regan Smith, estadunidense poseedora del récord mundial anterior (1:58.04), tuvo que conformarse con la medalla de plata al concluir la prueba con tiempo de 1:57.91 minutos.

Desde hace al menos un par de años, Miranda ha incrementado de manera importante su nivel. En la justa del orbe de curso corto realizada en Budapest en 2024, implantó un récord mexicano en la prueba de los 100 metros dorso (56.62 segundos), lo que la ubicó en el décimo lugar.