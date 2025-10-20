▲ En la imagen, de izquierda a derecha, Isaac del Toro, Tadej Pogacar y Primoz Roglic. Foto @andorracyclingmasters

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 9

Desde su llegada al UAE Team Emirates en 2024, Isaac del Toro ha mostrado una evolución constante. En su debut como profesional, el mexicano logró el tercer lugar en el Down Under de Australia y desde entonces no ha parado de ganarse los halagos de las grandes figuras del ciclismo internacional.

Ayer, un día después de ganar la prueba de eliminación del Critérium Internacional de La Nucía, el bajacaliforniano logró el segundo sitio en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025, competencia que reunió a los cuatro mejores de la clasificación mundial.

Del Toro sumó 51 puntos, mientras que el esloveno Primoz Roglic, múltiple campeón de grandes vueltas, cruzó primero y se llevó 55. Detrás de ellos finalizaron Tadej Pogacar (42) y Jonas Vingegaard (36), dos de las figuras más dominantes en la última década.

“Fue una carrera intensa, disfruté cada kilómetro a pesar de la exigencia”, declaró Del Toro.

La competencia se celebró bajo un formato de exhibición individual y sin equipos, diseñado para medir el rendimiento puro de cada corredor. Los participantes enfrentaron dos pruebas: una cronoescalada en el Coll de la Gallina, uno de los puertos más exigentes de los Pirineos, y un circuito urbano de 32 kilómetros que definió al ganador.

En la primera, Roglic impuso un tiempo de 25:39 minutos, seguido por Pogacar (25:59), Del Toro (28:05) y Vingegaard (29:24). Sin embargo, durante el circuito urbano, fue el mexicano quien se impuso dejando en claro su resistencia y técnica en terreno cerrado.