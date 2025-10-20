▲ La puesta en escena se presentará mañana en el teatro del Bosque Julio Castillo del CCB. Foto Gabriel Morales

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., La voz del Coro de la Radio de Letonia, dirigida por Marie Dahl, emergió entre sombras y luces resplandecientes.

Fragmentos de letras, como: “viento y lluvia, pelaje de osos polares, en la corteza helada de los icebergs y canciones dedicadas al fango, los colores, la turbulencia y el azar”, se escucharon mientras proyecciones digitales mostraban hielo que parecía fundirse, partículas suspendidas y formas que oscilaban entre lo natural y lo artificial.

Doce figuras con túnicas brillantes y gafas rojas ocuparon el escenario, con un ritmo visual que provocaba asombro y desconcierto en los cientos de asistentes.

NeoArctic, performance visual y musical de la compañía danesa Hotel Pro Forma, inauguró su paso por la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) la noche del viernes en el Auditorio del Estado.

El espectáculo propone una reflexión sobre los efectos del cambio climático, la urbanización, la digitalización, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevas formas de vida tecnológicas.

La estructura se organiza en torno a tres conceptos: Grano, que aborda la movilidad de los materiales; Vapor, los cambios de estado de la materia, y Rayo, la circulación de energía.

Cada bloque integra piezas musicales encargadas a varios artistas, con títulos como Canción al plástico, Canción para la turbulencia y Canción para los minerales.

Las proyecciones de paisajes mutantes y la manipulación de luces delinean un recorrido hacia el Nuevo Mundo del Antropoceno y ponen en cuestión la responsabilidad humana frente al planeta.

Durante la función, las voces del coro impregnaban el aire de ritmo y tonalidades, que iban del azul profundo al verde, del carmesí al blanco.

Los intérpretes asumieron el papel de narradores de historias memorables: “Una mujer de 14 mil años, su marido de 10 mil y sus gemelos de 6 mil años”, imágenes que sugerían la profundidad del tiempo y la persistencia de la memoria humana.