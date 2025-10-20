De La Redacción

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 3

El museo del Louvre, asentado en un antiguo palacio real de París, cuyo acervo cuenta 33 mil obras de arte –desde la antigua Mesopotamia hasta los maestros europeos–, más que un recinto cultural es un símbolo global de cultura, poder y misterio, que ha inspirado películas, series y documentales.

Las filmaciones donde el museo es el escenario central van desde documentales que recrean el robo real de la Mona Lisa, en 1911, hasta ficciones modernas como la serie Lupin y películas como El código Da Vinci o Misión: imposible-repercusión.

Sus interminables salas, los pasillos laberínticos y las obras icónicas que aloja, como la Venus de Milo y la Victoria alada de Samotracia –símbolos universales del arte y la historia humana–, lo convierten en un espacio perfecto para tramas de intriga, astucia y ambición.

Entre las producciones más recientes y destacadas está Lupin (Netflix, 2021-2023), serie en la que Assane Diop (Omar Sy) organiza un robo magistral en el Louvre durante una subasta para recuperar un collar de diamantes vinculado con su historia familiar. Esta producción destaca por ser la primera en filmar escenas dentro del recinto en más de 15 años.

De acción y de intriga

El código Da Vinci (2006), aunque no recrea un robo, su escena inicial ocurre en el museo y la trama gira en torno a crípticos mensajes ligados con obras y espacios del recinto, incluida su pirámide invertida.