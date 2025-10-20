s Tres encapuchados robaron joyas de inestimable valor, como el collar del conjunto de Marie-Louise (arriba), que consta de 32 esmeraldas y mil 138 diamantes, o esta corona, que pertenecía a la emperatriz Eugenia, la cual cuenta, además de oro, con mil 354 diamantes y 56 esmeraldas. Fotos Afp y Ap Foto Afp y Ap

Como si se tratara de un guion de Hollywood, tres ladrones encapuchados irrumpieron ayer en el icónico museo del Louvre, en París, y en cuestión de minutos se llevaron nueve joyas de la colección Napoleón con valor incalculable, según los primeros reportes oficiales.

Los hechos ocurrieron entre las 9 y las 9:40 horas, cuando el museo más visitado del mundo recién había abierto sus puertas al público. Los ladrones usaron un montacargas ubicado en una zona en obras para acceder al edificio que se encuentra a la orilla del río Sena.

Los encapuchados rompieron una ventana para ingresar a la dorada galería Apolo, situada en el lado sureste del Louvre, en el ala Denon, sala uno. Ésta es una de las áreas más lujosas del museo, con un techo decorado por Charles Le Brun, pintor del rey Luis XIV, y que alberga obras como la Mona Lisa y la Venus de Milo.

Las autoridades declararon que la joya más valiosa de la galería, el famoso Regent, el diamante más grande de la colección con un peso de más de 140 quilates y perfectamente incoloro, “de primera agua”, no fue robado.

Una vez dentro de la galería, los ladrones emplearon una sierra circular para romper dos vitrinas y acceder a las joyas. Francia confirmó que entre las piezas sustraídas se encuentra la tiara de la emperatriz Eugenia, compuesta por 200 perlas y mil 998 diamantes; la tiara del conjunto de la reina María Amélie y la reina Hortensia, adornada con zafiros de Ceilán.

También se llevaron el collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise, compuesto por 32 esmeraldas y mil 138 diamantes; el broche relicario, de 94 diamantes, y el gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, así como una corona que pudo haber pertenecido a esta dignataria.

Ésta se trata de una pieza de 1855, con ocho arcos en forma de águila creados en oro, que alternan con otros ocho en forma de palmeta forrados en diamante, dos diseños antiguos de la antigua Grecia y Roma. Cuenta con un total de mil 354 diamantes y 56 esmeraldas.

Sin embargo, durante su huida, los ladrones dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que fue hallada por las autoridades en la banqueta. El hurto, que no duró más de siete minutos, concluyó cuando los ladrones abandonaron el recinto usando el mismo camino, antes de que los guardias de seguridad pudieran advertir su presencia, y se marcharon del lugar a bordo de motocicletas.

Una fuente próxima a la investigación alertó sobre el riesgo de que las piezas sean desmontadas para vender sus joyas por separado, y el oro fundirlo, lo que dificultaría la reconstrucción de las prendas.

Ladrones con experiencia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las piezas son de valor incalculable, y todo indica que los ladrones eligieron el objetivo a conciencia, con conocimiento de los sistemas de seguridad del museo.

“Es evidente que se trataba de un equipo que realizó un reconocimiento, tenía mucha experiencia y actuó con gran rapidez”, declaró Nuñez a la cadena de radio France Inter.

Prometió que “se movilizarán todas las brigadas centrales de la jefatura de policía”, y expresó la esperanza de que los autores del crimen sean encontrados.