▲ Pasillos abarrotados y, abajo, imagen de la presentación de la orquesta Juan José Landaeta, de Venezuela. Foto Cristina Rodríguez y captura de pantalla de la transmisión en vivo

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 2

La Feria Internacional del Libro (FIL) Zócalo Ciudad de México 2025, que cumplió un cuarto de siglo, “ha sido de las mejores que hemos tenido” y gozó de gran éxito, sintetizaron su directora, Paloma Saiz, y Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre el encuentro editorial y cultural que concluyó ayer.

El programa de actividades, desarrollado durante 10 días, incluyó música, presentaciones de libros, narración oral, poesía y conferencias en la Plaza de la Constitución, donde el cómodo y libre acceso permitió a millares de personas la búsqueda de títulos y un gran abanico de posibilidades artísticas, muchas dirigidas a niños.

Destacó el concierto al mediodía de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En un ambiente caluroso, la agrupación desarrolló una muestra de música festiva y popular de la región, que congregó a centenares de personas.

A cada interpretación, el entusiasmo del público por los más de 50 músicos jóvenes fue evidente. Ante la versión sinfónica de Alma llanera, los asistentes se dejaron llevar por el ritmo y la evocación de esta pieza, una especie de himno nacional venezolano alterno. Se les reconoció con potentes aplausos, que apagaron cualquier otro sonido entre la multitud de los que poblaron la tarde en el Zócalo, menos el “¡Viva Venezuela!”

Más tarde, los músicos se dieron al alegre paseo entre las carpas de la feria o por los espacios abiertos, a pesar de su indumentaria negra y la carga de los instrumentos. Varios, jubilosos, se tomaban fotos con sus compañeros frente al asta central de la explanada.

Paloma Saiz, fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, refirió a La Jornada que la feria fue muy emotiva y el contento de la gente que la visitó. “Nunca había visto en otra feria el que la gente nos felicitara de esa manera; vas caminando y el público nos dice: ‘Gracias, gracias’. No lo dicen por alguna cosa en especial ni porque les regales libros, sino por hacer la feria. Eso verdaderamente lo vale todo”.

En esta edición 25, la Secretaría de Cultura obsequió ejemplares de títulos como Rosario Castellanos, de Felipe Ávila; Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez, y La mala del cuento, de Vivián Mansour.

Sobre el cierre de esta FIL Zócalo, la promotora cultural contó que ha sido muy intenso. “La orquesta de Venezuela ha sido impresionante, y con el libro que están presentando en torno a ese país. Una feria además muy informativa, muy formativa y muy alegre. Estamos felices”.

La bandera monumental que ondea en el centro de la plaza produce una sombra que aprovechan muchas personas. Miran hacia los locales que albergan los casi 400 sellos editoriales. Se dirigen a buscar el que les interesa. La gran mayoría están presentes y son un mapa de la edición en grandes volúmenes y de las propuestas de los sellos independientes.

Los jirones de viento traen fragmentos de charlas o de las conferencias o mesas de reflexión que se realizan en los cuatro foros principales instalados en los extremos de la feria, con temas como Palestina, Venezuela y la política estadunidense hacia el resto del mundo. Se trata de un ajetreado día en un Zócalo lleno de vitalidad y posibilidades: comida, charla, disfrute, encuentro, paseo, poesía y música.