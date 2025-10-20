Lunes 20 de octubre de 2025, p. 39
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a 21 personas víctimas de trata en la modalidad de trabajo forzoso y mendicidad obligada en un centro de rehabilitación de adicciones clandestino ubicado en la demarcación territorial Tlalpan.
El operativo se realizó tras un reporte anónimo recibido por medio de la línea y chat nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano, en el que se denunciaba que los hombres eran retenidos contra su voluntad, golpeados y obligados a pedir dinero.
Ante ello, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro donde reciben atención médica y sicológica, mientras los presuntos responsables quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas.
Por otra parte, el 22 de septiembre pasado, un juez vinculó a proceso a Alejandro N, acusado de trata de personas por almacenar material fotográfico de carácter sexual en perjuicio de una menor de edad, a quien presuntamente solicitó imágenes desnuda e incitó al consumo de bebidas alcohólicas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, lo que permitió que se obtuviera una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán.
Durante los primeros siete meses del año, la fiscalía judicializó 24 casos por este delito.