Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 39

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a 21 personas víctimas de trata en la modalidad de trabajo forzoso y mendicidad obligada en un centro de rehabilitación de adicciones clandestino ubicado en la demarcación territorial Tlalpan.

El operativo se realizó tras un reporte anónimo recibido por medio de la línea y chat nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano, en el que se denunciaba que los hombres eran retenidos contra su voluntad, golpeados y obligados a pedir dinero.

Ante ello, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro donde reciben atención médica y sicológica, mientras los presuntos responsables quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas.