▲ Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua hizo una excavación para reparar la ruptura de una tubería de 12 pulgadas. La ligera inclinación de la vialidad provocó que se formara una corriente en la calle Monrovia. Foto Marco Peláez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 39

Desde muy temprano, ayer una fuga de agua potable transformó la calle Nevado, entre Ajusco y Monrovia, en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, en una especie de río que corrió por toda la cuadra. El agua brotó desde el pavimento y descendía hacia la avenida Popocatépetl, aprovechando la ligera pendiente de la zona.

De acuerdo con vecinos, hacia las ocho de la mañana la calle ya estaba cubierta por una capa de agua que alcanzó el estacionamiento del edificio 1012, donde el nivel subió alrededor de cinco centímetros y formó un espejo de unos 50 metros cuadrados, según informes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Rodrigo, habitante de la zona, relató que al salir de su casa en bicicleta hacia Xochimilco, observó la corriente descender por la calle. “Ya había pasado antes, hace como un año o dos. También se rompió una tubería a la misma altura”, comentó.

Al lugar acudieron elementos de la policía capitalina y personal de la alcaldía Benito Juárez, quienes acordonaron la zona y comenzaron las maniobras de excavación para ubicar la ruptura. Bomberos apoyaron con una bomba de achique para reducir el nivel del agua, mientras trabajadores del Sistema de Aguas cerraron válvulas y detuvieron el flujo.