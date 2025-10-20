Acusado de asesinar a un alumno y herir a un trabajador del CCH seguirá en prisión
Lunes 20 de octubre de 2025, p. 38
Lex Ashton, acusado del homicidio de un estudiante y de causar lesiones a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur, no podrá llevar su proceso en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, como había solicitado su defensa mediante un juicio de amparo, con el argumento de que se encontraba “en un estado sicótico” cuando cometió el crimen, ya que el recurso fue negado, por lo que el imputado deberá continuar en el Reclusorio Oriente.
En la audiencia llevada a cabo ayer a las 13:30 horas, en las salas orales de Tribunal Superior de Justicia en Doctor Lavista, colonia Doctores, su abogado, David Retes, buscaba que el impartidor de justicia analizara si cambiaría dicha medida cautelar; sin embargo, el juez modificó la prisión preventiva oficiosa por justificada, por lo que fue trasladado de nueva cuenta al centro penitenciario.
El 16 de octubre pasado, un juez de control determinó vincular a proceso al joven por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
En audiencia de continuación, los abogados del imputado presentaron a peritos en siquiatría y sicología, así como al neurocirujano que lo atendió, para demostrar que se encuentra en un estado sicótico y el juez no lo vinculara a proceso.
Sin embargo, tras el desahogo de las pruebas periciales, le fue negado por el juzgador, pues no formaba parte de la etapa procesal actual.
El abogado señaló que esto se trató de una omisión por parte del litigante, pues al final del acto judicial solicitó un estudio en la materia por parte de la fiscalía, el cual se esperaba el miércoles pasado, pero no se hizo y solicitó considerar su estado de salud mental.
Dijo que desde 2021 estaba en tratamiento siquiátrico en la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y reiteró que no se consideró su estado de salud mental, el cual tampoco fue valorado por el juzgador al dejarlo en dicho penal y no en un centro especializado.