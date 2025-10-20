Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 38

Lex Ashton, acusado del homicidio de un estudiante y de causar lesiones a un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur, no podrá llevar su proceso en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, como había solicitado su defensa mediante un juicio de amparo, con el argumento de que se encontraba “en un estado sicótico” cuando cometió el crimen, ya que el recurso fue negado, por lo que el imputado deberá continuar en el Reclusorio Oriente.

En la audiencia llevada a cabo ayer a las 13:30 horas, en las salas orales de Tribunal Superior de Justicia en Doctor Lavista, colonia Doctores, su abogado, David Retes, buscaba que el impartidor de justicia analizara si cambiaría dicha medida cautelar; sin embargo, el juez modificó la prisión preventiva oficiosa por justificada, por lo que fue trasladado de nueva cuenta al centro penitenciario.

El 16 de octubre pasado, un juez de control determinó vincular a proceso al joven por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.