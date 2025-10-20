Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 38

De 2022 a octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició 663 carpetas de investigación por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, casos en los que los agresores han sido desde consanguíneos hasta ex parejas sentimentales de las víctimas, y en los que se han utilizado armas blancas, así como sustancias químicas para causarles daño.

De acuerdo con información solicitada vía transparencia, en ese lapso 198 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por esos ilícitos, siendo 2022 y 2023 los años con más registros de puestas a disposición al contabilizar 116 en conjunto.

Uno de los casos más recientes que revelan este tipo de ataques es el ocurrido el 9 de octubre en la colonia Doctores, demarcación Cuauhtémoc, en el cual un hombre le habría causado lesiones graves y quemaduras en diversas partes del cuerpo a su madre, hecho por el cual fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Mientras en otro, cometido el 19 de septiembre en Iztapalapa, un sujeto identificado como Humberto N agredió a su ex pareja dentro de su automóvil con arma blanca y estrangulándola, lo que le provocó la muerte.