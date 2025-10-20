Lunes 20 de octubre de 2025, p. 37
Mientras algunas alcaldías de la Ciudad de México reportaron un gasto millonario por los festejos patrios, otras se limitaron a entregar información o respuestas incompletas a solicitudes de transparencia.
De las primeras, Gustavo A. Madero encabeza la lista, con 18 millones de pesos ejercidos en servicios integrales al contratar al reguetonero Nicky Jam, seguida de Iztacalco, con 8.1 millones con El Yaki; Álvaro Obregón, con casi 6 millones con el grupo tropical Yaguarú; Tlalpan, con 5.2 millones; Xochimilco, con 4 millones, y Coyoacán, con 3.7 millones.
Otras, como Cuajimalpa, reportaron un presupuesto asignado, pero no ejercido, mientras Azcapotzalco e Iztapalapa afirmaron no haber destinado recursos. En el último caso sólo se realizó una ceremonia cívica en solidaridad con los familiares y víctimas de la explosión ocurrida en el puente de La Concordia el 10 de septiembre.
Demarcaciones omisas
En contraste, las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y La Magdalena Contreras omitieron transparentar cifras, pese a haber difundido en redes sociales eventos con grupos musicales como la Banda El Recodo y la presentación del artista Julio Preciado, La Nueva Sonora Dinamita, Caifanes y Los Plebes del Rancho, respectivamente.
Por su parte, Benito Juárez remitió a portales de transparencia que no han sido actualizados desde 2024, lo que impide ubicar los datos específicos. En tanto, Milpa Alta sólo informó la cantidad de eventos realizados sin desplegar el presupuesto ejercido.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las alcaldías deben cumplir con el deber de informar de manera completa y veraz sobre el uso de los recursos. Sin embargo, aun cuando todas están sujetas a la misma normativa, la calidad desigual de la información evidencia vacíos en su aplicación. Mientras unas detallan contratos, proveedores y montos unitarios, otras sólo reconocen “actividades culturales” sin desglose financiero.