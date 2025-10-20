Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 37

Mientras algunas alcaldías de la Ciudad de México reportaron un gasto millonario por los festejos patrios, otras se limitaron a entregar información o respuestas incompletas a solicitudes de transparencia.

De las primeras, Gustavo A. Madero encabeza la lista, con 18 millones de pesos ejercidos en servicios integrales al contratar al reguetonero Nicky Jam, seguida de Iztacalco, con 8.1 millones con El Yaki; Álvaro Obregón, con casi 6 millones con el grupo tropical Yaguarú; Tlalpan, con 5.2 millones; Xochimilco, con 4 millones, y Coyoacán, con 3.7 millones.

Otras, como Cuajimalpa, reportaron un presupuesto asignado, pero no ejercido, mientras Azcapotzalco e Iztapalapa afirmaron no haber destinado recursos. En el último caso sólo se realizó una ceremonia cívica en solidaridad con los familiares y víctimas de la explosión ocurrida en el puente de La Concordia el 10 de septiembre.

Demarcaciones omisas

En contraste, las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y La Magdalena Contreras omitieron transparentar cifras, pese a haber difundido en redes sociales eventos con grupos musicales como la Banda El Recodo y la presentación del artista Julio Preciado, La Nueva Sonora Dinamita, Caifanes y Los Plebes del Rancho, respectivamente.