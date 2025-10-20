Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 37

De acuerdo con los reportes entregados a la Secretaría de Administración y Finanzas, diputados del Congreso de la Ciudad de México han incrementado recursos millonarios a sus prerrogativas en los siete años recientes, no obstante presumir austeridad y pese a las necesidades de mantenimiento de sus instalaciones.

Desde 2019, los legisladores han hecho adecuaciones al gasto anual para quitar recursos a diversas partidas y sumarlos al capítulo 4000, exclusivo de sus gastos. Por ejemplo, la modificación más amplia se realizó en 2024 –año electoral–, cuando se aumentaron más de 264 millones de pesos “para dar suficiencia presupuestal para el pago de las prerrogativas a los 66 diputados de la II y III legislaturas”.

Tan sólo en el primer semestre de este año, aumentaron más de 44 millones de pesos encaminados “al trabajo legislativo”.

Estos incrementos se han realizado, pese a las críticas por la falta de mantenimiento, como el mejoramiento de la red de Internet que, según el presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, no se ha hecho porque “no hay dinero”.

Los reportes refieren que en 2019 los diputados se incrementaron más de 35 millones para sus prerrogativas; en 2021, más de 85 millones de pesos; en 2022, más de 40 millones, y en 2023, más de 75 millones.

Desde hace varios días se buscó la opinión del diputado Sesma sobre este tema, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política, Andrés Atayde, y a la lideresa del grupo parlamentario mayoritario Morena, Xóchitl Bravo, pero ninguno respondió, “por cuestiones de agenda”.