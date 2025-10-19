Domingo 19 de octubre de 2025, p. a11
Prisca Awiti se quedó corta en sus aspiraciones de subir al podio en el Grand Prix de Judo que se desarrolla en Guadalajara.
En su primera competencia en México después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, la seleccionada nacional cayó en la fase de repechaje y culminó en el noveno sitio de la categoría -63 kilogramos.
Aunque llegó como una de las favoritas, la representante de Guanajuato no logró acceder a las preseas en el Polideportivo López Mateos, donde fue alentada por cientos de personas que se dieron cita en la competencia.
En su primer combate, Awiti venció por punto de oro a Kerem Primo, de Israel. En los cuartos de final cayó 0-1 ante la canadiense Jessica Klimkait, quien la relegó al repechaje, donde también perdió frente a la eslovena, Kaja Kajzer.
Awiti puso de moda a su especialidad tras subir al podio en París. Desde su presea argenta, el interés por practicar la disciplina creció en el país, por lo que la judoca soñaba con alcanzar una medalla en Guadalajara.
Aunque batalló con una lesión que la alejó del tatami por un tiempo, la atleta de 29 años ha conseguido logros los últimos meses, como la presea de plata en la Copa Centroamericana y del Caribe celebrada en El Salvador.
Apoyo a nuevos talentos
A la medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 le gusta convivir con las nuevas generaciones, por lo que hace unos días estuvo presen-te en el Torneo Nacional en Morelia, donde no compitió, pero sí alentó a los competidores.
El Grand Prix de Guadalajara pertenece al Tour Mundial de la Federación Internacional de la especialidad (IJF, por sus siglas en inglés) y otorga puntos para el ranking rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028.
México ha sido anfitrión de torneos internacionales de la especialidad en distintas ocasiones. En 2017, Guadalajara recibió una edición del Grand Prix, y un año después, Cancún hizo lo propio.
En la capital tapatía compiten 250 deportistas de 35 países, de los cuales 154 son hombres y 96 mujeres.
Además de Awiti también conforman la selección los jaliscienses Arath Juárez, Renata Ortiz, Mónica Alemán y Arath Juárez, además de Paulina Martínez, Eduardo Sagastegui, Robin Jara y Sergio del Sol.