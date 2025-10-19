De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a11

Prisca Awiti se quedó corta en sus aspiraciones de subir al podio en el Grand Prix de Judo que se desarrolla en Guadalajara.

En su primera competencia en México después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, la seleccionada nacional cayó en la fase de repechaje y culminó en el noveno sitio de la categoría -63 kilogramos.

Aunque llegó como una de las favoritas, la representante de Guanajuato no logró acceder a las preseas en el Polideportivo López Mateos, donde fue alentada por cientos de personas que se dieron cita en la competencia.

En su primer combate, Awiti venció por punto de oro a Kerem Primo, de Israel. En los cuartos de final cayó 0-1 ante la canadiense Jessica Klimkait, quien la relegó al repechaje, donde también perdió frente a la eslovena, Kaja Kajzer.

Awiti puso de moda a su especialidad tras subir al podio en París. Desde su presea argenta, el interés por practicar la disciplina creció en el país, por lo que la judoca soñaba con alcanzar una medalla en Guadalajara.

Aunque batalló con una lesión que la alejó del tatami por un tiempo, la atleta de 29 años ha conseguido logros los últimos meses, como la presea de plata en la Copa Centroamericana y del Caribe celebrada en El Salvador.