▲ Carlos Alcaraz dijo al final del partido que no pudo encontrar la solución al juego de Jannik Sinner, quien recibió de trofeo una raqueta de oro valuada en 250 mil euros. Foto Afp

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a11

Un impecable Jannik Sinner derrotó 6-2 y 6-4 a Carlos Alcaraz para ganar el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita y llevarse a casa una recompensa de 6 millones de dólares, así como una raqueta de oro valuada en 250 mil euros.

Fue Turki Al Sheikh, más conocido en España por haber sido el propietario del Almería desde 2019 hasta principios de 2025, el que entregó el premio como ministro de Entretenimiento. Ya había hecho lo propio con Rafael Nadal un año antes.

“Jugó genial hoy. No me dejó agarrar buen ritmo”, dijo Alcaraz. “Estaba mejorando mucho en el saque, y lo notaba. Hoy no ha habido puntos de quiebre, lo cual para mí es raro. Estoy acostumbrado a tener al menos uno por partido. Pero cuando saca muy bien, es muy difícil. No he podido encontrar la solución, así que creo que se lo merecía”.

La raqueta entregada al italiano pesa más de tres kilos y se une al cheque de 6 millones de dólares como vencedor. Ya son 12 millones los que ha sacado Sinner en Arabia en apenas dos temporadas. Carlos Alcaraz, finalista, no podía parar de mirar la raqueta de premiación.