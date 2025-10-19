Domingo 19 de octubre de 2025, p. a11
Un impecable Jannik Sinner derrotó 6-2 y 6-4 a Carlos Alcaraz para ganar el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita y llevarse a casa una recompensa de 6 millones de dólares, así como una raqueta de oro valuada en 250 mil euros.
Fue Turki Al Sheikh, más conocido en España por haber sido el propietario del Almería desde 2019 hasta principios de 2025, el que entregó el premio como ministro de Entretenimiento. Ya había hecho lo propio con Rafael Nadal un año antes.
“Jugó genial hoy. No me dejó agarrar buen ritmo”, dijo Alcaraz. “Estaba mejorando mucho en el saque, y lo notaba. Hoy no ha habido puntos de quiebre, lo cual para mí es raro. Estoy acostumbrado a tener al menos uno por partido. Pero cuando saca muy bien, es muy difícil. No he podido encontrar la solución, así que creo que se lo merecía”.
La raqueta entregada al italiano pesa más de tres kilos y se une al cheque de 6 millones de dólares como vencedor. Ya son 12 millones los que ha sacado Sinner en Arabia en apenas dos temporadas. Carlos Alcaraz, finalista, no podía parar de mirar la raqueta de premiación.
Aunque la victoria de Sinner sobre Alcaraz no contará para la clasificación ni para su historial de enfrentamientos directos, el italiano sólo había conseguido una victoria sobre el seis veces campeón de Grand Slam en sus ocho intentos anteriores. Sin embargo, este fue su segundo triunfo sobre el español en la final del Six Kings Slam, sumándose al del año pasado.
“Cuando Jannik juega a este nivel, siempre es difícil”, subrayó el español. “Fue un tenis de altísimo nivel. A veces parece que está jugando al ping pong. Para ser sincero, no tiene gracia estar al otro lado de la red”.
Sinner ganó 80 por ciento de sus puntos de servicio y no permitió a su rival un solo punto de quiebre mientras obtenía una victoria dominante en sólo 73 minutos.
Por la tercera posición del Six Kings Slam, cita de exhibición que reúne a seis de los mejores jugadores del mundo, el estadunidense Taylor Fritz se impuso al serbio Novak Djokovic, quien se retiró tras perder eñl primer set.