Domingo 19 de octubre de 2025, p. 9

Tigres dio un golpe de autoridad ayer al golear 5-1 al Atlético de San Luis, con lo que afianzó su lugar en la liguilla, así como el liderato de la Liga Mx Femenil por llegar a 41 unidades, mientras las potosinas quedaron fuera al ubicarse en el lugar 12 de la tabla general, con 22 puntos.

Desde el arranque del parti-do disputado en el Volcán, correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025, las Amazonas se hicieron notar con constantes llegadas al área rival. La delantera Jennifer Hermoso, nuevamente convocada a la selección española tras un año de ausencia, brilló en el campo al asumir el control de la media cancha junto con sus compañeras Diana Ordóñez y Chrestinah Kgatlana.

Sólo fue cuestión de tiempo para que Kgatlana aprovechara un pase filtrado de Stephany Ma-yor para colocarse sola frente al arco de la portera Ana Zárate y abrir el marcador (al minuto 30). Poco después, Hermoso (34) incrementó la ventaja con un cabezazo que fue imposible de detener para Zárate.

La campeona del mundo sonrió con esta anotación, pues llegó a 14 tantos en el torneo y se ubica en el tercer lugar de la tabla de goleadoras. Su buen momento coincide con el llamado para volver a La Roja por parte de la entrenadora Sonia Bermúdez. Su más reciente participación con la selección ibérica fue en octubre de 2024 en los amistosos contra Italia y Canadá.